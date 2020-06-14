Мексиканцы сыграли в футбол с гробом друга. Гроб забил

В Мексике необычно простились с 16-летним футболистом Александром Мартинесом (он играл за клуб, который аффилирован с «Монтерреем»). Его друзья вынесли на площадку гроб с телом и ударили по мячу, который отскочил от гроба в ворота. После друзья начали радостно кричать и обнимать гроб.

Потом уже Мартинеса похоронили в родной деревне.