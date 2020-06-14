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Мексиканцы сыграли в футбол с гробом друга. Гроб забил
В Мексике необычно простились с 16-летним футболистом Александром Мартинесом (он играл за клуб, который аффилирован с «Монтерреем»). Его друзья вынесли на площадку гроб с телом и ударили по мячу, который отскочил от гроба в ворота. После друзья начали радостно кричать и обнимать гроб.
Потом уже Мартинеса похоронили в родной деревне.
Мартинесу в голову из дробовика выстрелил полицейский. Его уже арестовали.
Он и другие полицейские, которые были рядом в момент убийства, оправдывают себя тем, что выстрел получился случайным. Но прокуратора уже доказала, что убийство было преднамеренным. Пока не совсем понятен мотив полицейского. Но известны обстоятельства: Мартинес ехал во главе группы из девяти мотоциклистов, и их встретил полицейский патруль.