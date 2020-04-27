чемпионат Мексики
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#чемпионат Мексики #Футбол #коронавирус

Мексика закрыла высшую лигу на шесть лет. Все это – радикальная реформа против бедности

27 апреля, 23:05

Мексиканская федерация футбола сообщила, что сезон досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, ни один внутренний чемпионат доигран не будет. Более интересная новость: в следующие шесть сезонов не будет ни повышения, ни понижения команд в классе.

Второму дивизиону выделят 60 млн песо (примерно 2,3 млн евро), сумму поровну распределят между 12 клубами. За последние три года количество команд в нем уменьшилось с 18 до 12 из-за недостаточного финансирования. Сократились также доходы от телевидения, спонсоров и билетных программ.

Что такое чемпионат Мексики

• Матчи проводятся с начала прошлого века, но профессиональной лига стала в 1943 году, откуда и ведется история.

• Самая титулованная команда – «Америка» (13 побед), следом за ней – «Гвадалахара» (12). У «Толуки» – 10.

• В главном турнире – лиге MX – сезон поделен на Апертуру и Клаусуру, выступают 18 команд.

• Вылетает каждый год одна команда, у которой наихудший коэффициент за последние три года (это шесть турниров). Коэффициент считают по делению общего количества очков на количество матчей.

• Сезон Клаусуры-2020 был остановлен в середине марта. Лидировал после десяти туров «Крус Асуль», на очко отставал «Леон».

Какие там проблемы

Просто два примера.

Прошлой осенью игроки клуба «Веракрус» демонстративно не участвовали в игре несколько минут – бастовали из-за долгов по зарплате. Соперники поддержали акцию на протяжении минуты, а потом забили два гола без всякого сопротивления. «Веракрус» тот матч проиграл.

Клуб «Лобос БУАП» вышел в элиту, но продажу ТВ-прав не согласовали: маленький стадион, почти нет фанатов, так что место просто отдали другому клубу («Хуарес»). Так владельцы клубов второго дивизиона встали перед выбором: инвестировать, улучшая условия для получения сертификата, или просто забыть о мечте. И так количество команд стало уменьшаться с каждым годом.

Почему клубам сложно играть в элите

ESPN отметила: помимо серьезного финансирования в элите каждый клуб должен иметь команды возрастов U-20, U-17, U-15 и U-13, а еще – женский клуб. Финансово это непросто для них. Отсутствие борьбы за выживание может привести к финансовой стабильности.

Неудивительно, что клубы из второго дивизиона согласились на такой шаг. Сложная финансовая ситуация усугубилась не только пандемией, но и валютными скачками – цена доллара выросла на шесть песо за пару месяцев. Лига пообещала 20 миллионов песо каждый год в течение пяти лет для команд второго дивизиона: так они смогут удержаться, стабилизироваться, даже что-то улучшить, например, условия.

Рассматривается также вопрос о комплектации команд – возможно, во втором дивизионе будут играть футболисты не старше 23 лет, но тогда это ставит под угрозу карьеры более старших футболистов. Возможно, лига расширится, поскольку 12 команд – это мало. Все это пока еще обсуждается.

Как реагируют?

В Мексике это решение встретили негативно – профсоюз игроков недоволен тем, что его не включили в переговоры. К тому же не все клубы из второго дивизиона финансово страдают – выделяется, например, «Леонес Негрос», который мог бы вполне заиграть и в элите, он нормально управляется, у него есть молодежная и женская команды.

Главный вывод – мексиканской лиге нужно было пойти либо по открытому пути, как в Европе (выход наверх, вылет вниз – все доступно и понятно), либо по закрытому, как в МЛС (никто не вылетает). Система в настоящее время объединяет оба подхода и своей запутанностью порождает кучу проблем.

Почему бы МЛС и мексиканской лиге не объединиться?

Разговоры об этом идут давно. Обе лиги говорят, что это будет очень сложно сделать, но никто идею не отверг. Клубы и так регулярно пересекаются в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. Но создание североамериканской Суперлиги все равно видится реальным.

Например, владелец клубов «Сантос Лагуна» и «Атлас» Алехандро Ираррагорри считает, что для МЛС в краткосрочной перспективе и для мексиканской лиги в среднесрочной – это хорошее решение. А в долгосрочной – лучшее для них обоих в плане развития и создания рабочих мест.

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Все фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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Комментарии (1)
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Валера Полевиков
28 апреля, 00:31

впервые в жизни узнал что-то о чемпионате Мексики

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