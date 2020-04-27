Мексика закрыла высшую лигу на шесть лет. Все это – радикальная реформа против бедности

Мексиканская федерация футбола сообщила, что сезон досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, ни один внутренний чемпионат доигран не будет. Более интересная новость: в следующие шесть сезонов не будет ни повышения, ни понижения команд в классе.

Второму дивизиону выделят 60 млн песо (примерно 2,3 млн евро), сумму поровну распределят между 12 клубами. За последние три года количество команд в нем уменьшилось с 18 до 12 из-за недостаточного финансирования. Сократились также доходы от телевидения, спонсоров и билетных программ.

Что такое чемпионат Мексики

• Матчи проводятся с начала прошлого века, но профессиональной лига стала в 1943 году, откуда и ведется история.

• Самая титулованная команда – «Америка» (13 побед), следом за ней – «Гвадалахара» (12). У «Толуки» – 10.