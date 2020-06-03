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Все смеются над твиттером Рогозина, который стал твиттером Роскосмоса. Про футбол там тоже есть
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин передал личный твиттер пресс-службе Роскосмоса, чтобы аккаунт использовался как площадку для популяризации русской космонавтики. Это объяснимо: у Рогозина была галочка верификации и 766 тысяч подписчиков.
Но все старые записи от имени Рогозина остались. Теперь твиттер иронизирует над некоторыми постами, которые выглядят очень странно и под брендом государственной организации.
Там есть, например, такое:
Твиты далее мы даем скриншотами на всякий случай, если их потом удалят. Но перед каждым оставим гиперссылку на сам твит для проверки достоверности
Мы поискали в истории старых твитов Рогозина чего-нибудь про спорт и нашли необычную критику слишком ярких бутс футболистов на дерби ЦСКА и «Спартака».
Как тебе такое, Илон Маск?
Кстати, об Илоне Маске. Возможно, Рогозин отдал твиттер из-за недавней истории с батутом.
- В 2014 году Рогозин в твиттере, отвечая на американские санкции к российской космической промышленности, напомнил, что астронавты США могут попадать на МКС только через «Союз». Если они не хотят так, то тогда пусть пользуются батутами.
- Глава частной американской компании SpaceX Илон Маск рассказал, что этот прикол с батутом был для них внутренней шуткой.
- Недавно SpaceX успешно запустил собственный корабль Crew Dragon к МКС с астронавтами на борту.
- На выступлении в честь успешного запуска Маск сказал: «Батут работает».
- Дмитрий Рогозин ответил, что шутка ему понравилась.