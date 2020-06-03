Все смеются над твиттером Рогозина, который стал твиттером Роскосмоса. Про футбол там тоже есть

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин передал личный твиттер пресс-службе Роскосмоса, чтобы аккаунт использовался как площадку для популяризации русской космонавтики. Это объяснимо: у Рогозина была галочка верификации и 766 тысяч подписчиков.

Но все старые записи от имени Рогозина остались. Теперь твиттер иронизирует над некоторыми постами, которые выглядят очень странно и под брендом государственной организации.

Там есть, например, такое: