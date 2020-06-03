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#мир #Илон Маск

Все смеются над твиттером Рогозина, который стал твиттером Роскосмоса. Про футбол там тоже есть

03 июня, 20:55

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин передал личный твиттер пресс-службе Роскосмоса, чтобы аккаунт использовался как площадку для популяризации русской космонавтики. Это объяснимо: у Рогозина была галочка верификации и 766 тысяч подписчиков.

Но все старые записи от имени Рогозина остались. Теперь твиттер иронизирует над некоторыми постами, которые выглядят очень странно и под брендом государственной организации.  

Там есть, например, такое:

Твиты далее мы даем скриншотами на всякий случай, если их потом удалят. Но перед каждым оставим гиперссылку на сам твит для проверки достоверности

Или такое

Мы поискали в истории старых твитов Рогозина чего-нибудь про спорт и нашли необычную критику слишком ярких бутс футболистов на дерби ЦСКА и «Спартака».

Как тебе такое, Илон Маск?

Кстати, об Илоне Маске. Возможно, Рогозин отдал твиттер из-за недавней истории с батутом. 

  • Глава частной американской компании SpaceX Илон Маск рассказал, что этот прикол с батутом был для них внутренней шуткой.
  • Недавно SpaceX успешно запустил собственный корабль Crew Dragon к МКС с астронавтами на борту. 
  • На выступлении в честь успешного запуска Маск сказал: «Батут работает».
  • Дмитрий Рогозин ответил, что шутка ему понравилась.
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