Последний день в ФНЛ: «Нижний Новгород» вышел в вышку, а стыков не будет – там некому играть

15 мая в ФНЛ проходит последний тур. Интриги две: кто займет четвертое место («Алания», «Балтика» или «Торпедо»), дающее право играть в стыках и кто вылетит («Акрон», «Краснодар-2» или «Томь»).

Сначала решалось, кто будет четвертым. Три матча начались одновременно в 13:00 по московскому времени. Расклад был таким:

⛰️ 4 место – «Алания» – 74 очка. Матч в гостях против немотивированного «СКА-Хабаровска», который шел в середине таблицы.

🚢 5 место – «Балтика» – 73 очка. Матч дома против «Крыльев Советов», которые уже вышли в РПЛ, но рассчитывали забить 100 голов и набрать 100+ очков. Перед игрой у них было 99 голов и 98 очков.

🚘 6 место – «Торпедо» – 72 очка. Матч дома против давно вылетевшего из ФНЛ «Шинника».