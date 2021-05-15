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#ФНЛ #Алания Владикавказ #Балтика #Торпедо

Последний день в ФНЛ: «Нижний Новгород» вышел в вышку, а стыков не будет – там некому играть

15 мая, 15:15

«Алания»

15 мая в ФНЛ проходит последний тур. Интриги две: кто займет четвертое место («Алания», «Балтика» или «Торпедо»), дающее право играть в стыках и кто вылетит («Акрон», «Краснодар-2» или «Томь»).

Сначала решалось, кто будет четвертым. Три матча начались одновременно в 13:00 по московскому времени. Расклад был таким:

⛰️ 4 место – «Алания» – 74 очка. Матч в гостях против немотивированного «СКА-Хабаровска», который шел в середине таблицы.

🚢 5 место – «Балтика» – 73 очка. Матч дома против «Крыльев Советов», которые уже вышли в РПЛ, но рассчитывали забить 100 голов и набрать 100+ очков. Перед игрой у них было 99 голов и 98 очков.

🚘 6 место – «Торпедо» – 72 очка. Матч дома против давно вылетевшего из ФНЛ «Шинника».

«Торпедо»

Как развивались матчи:

⏳ Начало матча: «Алания» – 75, «Балтика» – 74, «Торпедо» – 73.

⏳ 22 минута, гол «Крыльев»: «Алания» – 75, «Балтика» – 73, «Торпедо» – 73.

⏳ 38 минута, гол «Алании»: «Алания» – 77, «Балтика» – 73, «Торпедо» – 73.

⏳ 66 минута, гол «Шинника»: «Алания» – 77, «Балтика» – 73, «Торпедо» – 72.

⏳ 67 минута, гол «СКА-Хабаровска»: «Алания» – 75, «Балтика» – 73, «Торпедо» – 72.

⏳ 87 минута, гол «Алании»: «Алания» – 77, «Балтика» – 73, «Торпедо» – 72.

Никто со своих мест никуда не сдвинулся в течение игры, хотя «Алания» давала шансы. Итог: «СКА-Хабаровск» – «Алания» 1:2, «Балтика» – «Крылья Советов» 0:1, «Торпедо» – «Шинник» 0:1. «Алания» стала четвертой, опередив на четыре очка ближайшего соперника.

Самый событийный матч был в Хабаровске. Полузащитник «Алании» Батраз Хадарцев – главное действующее лицо:

⭕️ На 13-й минуте не забил пенальти.

⚽️ На 38-й минуте забил пенальти.

❌ На 58-й минуте удалился.

По результатам матчей первая четверка определилась. «Крылья Советов» и «Оренбург» заранее обеспечили выход в РПЛ, а «Нижний Новгород» – в стыковые матчи. Еще одна команда для стыков – «Алания». А «Балтика» и «Торпедо» в четверку не попали.

При соблюдении регламента и условий лицензирования было бы так: «Крылья» и «Оренбург» – в РПЛ, «Нижний Новгород» и «Алания» ждут соперников по стыкам из тройки «Арсенал»-«Уфа»-«Ротор». Но «Оренбург» и «Алания» не прошли лицензирование.

12 мая стало известно, что апелляции «Оренбурга» и «Алании» были отклонены. Причина в стадионах – у «Оренбурга» слишком низкая вместимость (а по словам Сергея Прядкина, дело не только в ней), у «Алании» – реконструкция. «Оренбург» грозится пойти в CAS, но рассчитывает на милость исполкома РФС.

Вопросы пока так и оставались:

❓ Тогда «НН» в РПЛ, а в стыках – «Балтика» и «Торпедо»?

❓ Или «НН» в РПЛ, а стыков вообще не будет?

❓ Или 15-я команда РПЛ останется в лиге, а в стыках будет только «НН»?

❓ Может, для «Оренбурга» и «Алании» все-таки сделают исключение и все будет так, как и планировалось?

Ситуация усугублялась еще и тем, что не было никакого времени для размышлений. Первые стыковые матчи должны проходить уже 19 мая. То есть через четыре дня после последнего тура ФНЛ и через три – после конца сезона в РПЛ.

15 мая РФС утвердил регламент проведении стыковых матчей. Там есть такие строки:

«Если Лицензию РФС 1 не получают два Клуба из Клубов, занявших соответственно 13-е или 14-е место в итоговой турнирной таблице Чемпионата, 1-е, 2-е, 3-е или 4-е место в итоговой турнирной таблице Первенства (без учета мест, занятых в Первенстве ФНЛ вторыми Регламент переходных (стыковых) матчей между командами клубов РПЛ и ФНЛ сезона 2020-2021 годов 8 командами Клубов РПЛ), то право участия в Чемпионате сезона 2021-2022 гг. без проведения Матчей получают оставшиеся 4 (четыре) Клуба из вышеперечисленных при условии получения ими Лицензии РФС 1 на участие в соревнованиях и при соблюдении условий, указанных в пункте 4.5.4 Регламента Чемпионата».

Скриншот с регламента РФС

Из шести клубов, занимающих эти места, лицензий нет у «Алании» и «Оренбурга». Про пятую и шестую команды ФНЛ не было ни слова. Получается, что в следующем сезоне РПЛ выступят 13-я и 14-я команда РПЛ, а также «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Стыковых матчей не будет.

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