Новый сезон ФНЛ – опасность. 22 команды, матчи в декабре и феврале, календарь – за неделю до старта

22 команды в ФНЛ – так много последний раз было только в 2008-м

По 22 команды играло в период с 2003 по 2008 год. В 2008-м каждая из команд провела по 42 матча. Было решено, что вылетают семь клубов, чтобы сократить лигу до 20 участников. Еще два, СКА и «Спортакадемклуб», отказались от проведения сезона-2009 в Первом дивизионе по финансовым причинам.

Семь клубов и вылетели по плану, места СКА и «Спортакадемклуба» были отданы занявшим третьи места в своих зонах второй лиги – «Нижнему Новгороду» и «Краснодару», так план по заполнению Первого дивизиона 20 участниками удалось выполнить.

Вылет был отменен, но лига расширена

Из-за пандемии коронавируса 20-ю командами были сыграны только 27 туров из 38. Сезон завершен досрочно, все 20 команд могут остаться в ФНЛ при условии наличия соответствующей лицензии. Четыре клуба ФНЛ из-за финансовых проблем решили не оставаться на следующий сезон:

«Армавир» финишировал 12-м, но заявится на чемпионат Краснодарского края;

«Авангард» стал 13-м и ушел в ПФЛ;

«Луч» стал 16-м, он будет играть в третьей лиге;

Слабейшая команда лиги – «Мордовия» – не оплатила лицензирование.

Вместо вышедших в РПЛ «Ротора» и «Химок» сверху упадут «Крылья Советов» и «Оренбург».