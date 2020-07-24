Новый сезон ФНЛ – опасность. 22 команды, матчи в декабре и феврале, календарь – за неделю до старта
22 команды в ФНЛ – так много последний раз было только в 2008-м
По 22 команды играло в период с 2003 по 2008 год. В 2008-м каждая из команд провела по 42 матча. Было решено, что вылетают семь клубов, чтобы сократить лигу до 20 участников. Еще два, СКА и «Спортакадемклуб», отказались от проведения сезона-2009 в Первом дивизионе по финансовым причинам.
Семь клубов и вылетели по плану, места СКА и «Спортакадемклуба» были отданы занявшим третьи места в своих зонах второй лиги – «Нижнему Новгороду» и «Краснодару», так план по заполнению Первого дивизиона 20 участниками удалось выполнить.
Вылет был отменен, но лига расширена
Из-за пандемии коронавируса 20-ю командами были сыграны только 27 туров из 38. Сезон завершен досрочно, все 20 команд могут остаться в ФНЛ при условии наличия соответствующей лицензии. Четыре клуба ФНЛ из-за финансовых проблем решили не оставаться на следующий сезон:
- «Армавир» финишировал 12-м, но заявится на чемпионат Краснодарского края;
- «Авангард» стал 13-м и ушел в ПФЛ;
- «Луч» стал 16-м, он будет играть в третьей лиге;
- Слабейшая команда лиги – «Мордовия» – не оплатила лицензирование.
Вместо вышедших в РПЛ «Ротора» и «Химок» сверху упадут «Крылья Советов» и «Оренбург».
Из ПФЛ в ФНЛ квалифицировались шесть команд:
- Московский «Велес» выиграл лигу «Запад», он дебютирует в ФНЛ;
- Брянское «Динамо» – победитель группы «Центр». Играл в ФНЛ восемь лет назадж
- Пару лет назад в ФНЛ был астраханский «Волгарь», вернулся как победитель группы «Юг»;
- «Акрон» из Тольятти – лучшая команда зоны «Урал-Поволжье». Дебютант ФНЛ;
- Омский «Иртыш» пришел из группы «Восток». Вернулся спустя десять сезонов;
- «Алания» заняла второе место в зоне «Юг», сыграет в ФНЛ спустя семь сезонов.
Могло быть и 25 команд
Впустить в ФНЛ решено всех победителей пяти зон ПФЛ, так что теоретически в новый сезон ФНЛ могли по правилам заявиться даже 25 команд. В то же время, в последние несколько сезонов многие победители ПФЛ отказывались переходить в ФНЛ из-за недостаточного финансирования.
Но в этот раз не отказался никто, поэтому набралась 21 команда, раз четыре ушли добровольно. Для четного числа нужно было впустить еще одну. На это место претендовали: «Алания» (второе место на «Юге»), «КАМАЗ» (четвертое место в «Урал-Приволжье») и «Олимп-Долгопрудный» – симбиоз «Долгопрудного» и «Олимпа» (занявших второе и шестое места в зоне «Запад»).
Место в ФНЛ получила «Алания» по решению РФС.
Календарь – больше, а времени – меньше. Пауза наступит в декабре, возобновление – в феврале
Каждая из 22 команд теперь проведет 42 тура – на четыре больше, чем было при привычных 20 участниках. К тому же сдвинут сезон из-за пандемии. Как это выглядит по сравнению с прошлым сезоном:
- Начало сезона. Тогда – 7 июля, сейчас – 1 августа;
- Пауза. Тогда – с 23 ноября, сейчас – с 5 декабря;
- Возобновление. Тогда – с 9 марта, сейчас – с 27 февраля;
- Окончание сезона. Тогда (планировалось) – 16 мая, сейчас – 15 мая.
По два тура добавилось в конце и начале года. Плюс позднее начало повлияет на интенсивность. Например, в прошлом сентябре было всего четыре тура, сейчас запланировано шесть, в октябре – тогда было пять, сейчас – шесть.
И это еще без учета нового Кубка России с его групповым этапом.
Календарь стал известен всего за неделю до старта, хуже всего – вылетевшим клубам РПЛ
Календарь утвержден 24 июля, старт – 1 августа. Две игры уже перенесены на 2 августа: «Шинник» примет «Торпедо» на день позже, потому что на стадионе в Ярославле первого числа запланирован Кубок России среди ветеранов по легкой атлетике, а «Балтика» не успела купить билеты на рейс в Самару на 31 июля, чтобы сыграть против «Крыльев».
Клубы ФНЛ завершили прошлый сезон еще в марте и готовились несколько месяцев к новым выступлениям. У вылетевших из РПЛ «Крыльев Советов» и «Оренбурга» совсем другие задачи.
• До начала сезона у них осталась всего неделя. Это после восьми туров в РПЛ (сыгранных, правда, не полностью и «Крыльями» и «Оренбургом»).
• В заявке должно быть всего четыре легионера, все они могут выходить на поле (раньше было пять, на поле пускали не больше трех). У «Крыльев» сейчас пять легионеров, у «Оренбурга» – шесть.
• В ФНЛ на поле должен будет появляться хотя бы один игрок не старше 1999 года рождения. У «Крыльев» в минувшем сезоне таких было несколько, но никто не выходил в стартовом составе. У «Оренбурга» в четырех матчах в старте выходил правый полузащитник Данил Липовой, но он был арендован у «Динамо».
Полное расписание ФНЛ-2020/21 доступно на официальном сайте лиги.