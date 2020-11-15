Защитник отыграл 40 минут в воротах в матче ФНЛ. Основной вратарь удалился, а других не было

Вместо Вавилина на замену вышел Илья Зуев. Обычно тот играл за «Томь» в старте на позиции защитника. В этом сезоне он провел в ФНЛ 16 матчей со средним игровым временем в 87 минут. На эту игру оказался в запасе, но имел специально подготовленный вратарский свитер.

Зуев не отбил ни одного удара в створ и пропустил единственный гол с пенальти. «Томь» сейчас тренирует Александр Кержаков. Он сказал о выходе Зуева так: «У нас по медицинским причинам отсутствовали запасные вратари, поэтому в ворота встал полевой игрок».

С таким результатом «Томь» осталась в ФНЛ на предпоследнем месте. За 22 матча команда набрала только 14 очков. «Томь» имеет худшую результативность в ФНЛ – 12 голов. Зато по пропущенным остается на уровне середняков ФНЛ – их всего 27.

Во время игры за «Нижний Новгород» Зуев рассказывал, что раньше вообще играл форвардом: «Начинал я на позиции центрального нападающего. Потом в питерской «Смене» играл то форварда, то центрального защитника. А когда пришло время выбирать, решил сосредоточиться на обороне. Но иногда вспоминал молодость».