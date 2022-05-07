Краснодар-2

Краснодар
FC Krasnodar 2
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Сайт
fckrasnodar.ru/
Страна
Россия
Стадион
Академии ФК "Краснодар"
Тренер
Алексей Герасименко
А. Герасименко
Лента
Состав
Расписание
Таблица
Результаты
Новости

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
56
Богдан Рейхмен Б. Рейхмен 		Пол 19 25 2 0 2 0
84
Вячеслав Литвинов В. Литвинов 		Защ 21 24 1 0 5 0
48
Олег Исаенко О. Исаенко 		Защ 22 22 2 0 4 0
23
Вячеслав Якимов В. Якимов 		Пол 24 20 0 0 6 0
92
Руслан Апеков Р. Апеков 		Пол 21 20 3 0 4 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 18:00
Краснодар-2
-:-
Енисей
07.05.2022 07 мая 2022 сб 18:00
Россия. ФНЛ , 36 тур
Краснодар-2
-
Енисей
-
Россия. ФНЛ , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 0:00
Кубань
-:-
Краснодар-2
15.05.2022 15 мая 2022 вс 0:00
Россия. ФНЛ , 37 тур
Кубань
-
Краснодар-2
-
Россия. ФНЛ , 37 тур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 0:00
Краснодар-2
-:-
Спартак-2
21.05.2022 21 мая 2022 сб 0:00
Россия. ФНЛ , 38 тур
Краснодар-2
-
Спартак-2
-
Россия. ФНЛ , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
8
Нефтехимик
35 15 7 13 51:38 52
9
Спартак-2
35 15 4 16 41:54 49
10
Краснодар-2
35 14 7 14 40:42 49
11
Акрон
35 13 10 12 38:39 49
12
Велес
35 14 5 16 42:43 47
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 14:00
Торпедо
2 : 0
Краснодар-2
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 14:00
35 тур
Торпедо
2
Краснодар-2
0
Россия. ФНЛ , 35 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 18:00
Краснодар-2
0 : 0
Велес
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 18:00
34 тур
Краснодар-2
0
Велес
0
Россия. ФНЛ , 34 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:00
Краснодар-2
4 : 1
КАМАЗ
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:00
33 тур
Краснодар-2
4
КАМАЗ
1
Россия. ФНЛ , 33 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
Ротор
1 : 2
Краснодар-2
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
32 тур
Ротор
1
Краснодар-2
2
Россия. ФНЛ , 32 тур
06.04.2022 06 апр. 2022 ср 15:00
Краснодар-2
2 : 0
Нефтехимик
06.04.2022 06 апр. 2022 ср 15:00
31 тур
Краснодар-2
2
Нефтехимик
0
Россия. ФНЛ , 31 тур
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