Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
56Богдан Рейхмен Б. Рейхмен
|Пол
|19
|25
|2
|0
|2
|0
|
84Вячеслав Литвинов В. Литвинов
|Защ
|21
|24
|1
|0
|5
|0
|
48Олег Исаенко О. Исаенко
|Защ
|22
|22
|2
|0
|4
|0
|
23Вячеслав Якимов В. Якимов
|Пол
|24
|20
|0
|0
|6
|0
|
92Руслан Апеков Р. Апеков
|Пол
|21
|20
|3
|0
|4
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
8
|35
|15
|7
|13
|51:38
|52
|
9
|35
|15
|4
|16
|41:54
|49
|
10
|35
|14
|7
|14
|40:42
|49
|
11
|35
|13
|10
|12
|38:39
|49
|
12
|35
|14
|5
|16
|42:43
|47
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