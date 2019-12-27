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#Россия #Футбол #Евро-2020 (квалификация) #Олимпиада-2020 #ЦСКА (б) #Россия (волейбол) #баскетбол #Евролига #Балтика #волейбол #Лига чемпионов (в) #Локомотив (в)

Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера

27 декабря 2019, 13:43
Михаил Морозов

До чемпионата мира по футболу спорт в Калининграде никак нельзя было отнести к топовым развлечениям. «Балтика» в 90-х три сезона играла в высшей лиге, но потом не вылезала из первой, иногда укатываясь во вторую. Местный волейбольный клуб «Динамо-Янтарь» существовал семь лет, но ничего особенного не добился. Очень редко приезжала волейбольная сборная. Да и все.

В 2018-м толчок дал чемпионат мира – четыре матча, каждый из которых оставил сумасшедшие эмоции. Хорваты уверенно обыграли нигерийцев, сербы и швейцарцы выдали шоу с классным матчем и победным голом в конце, Испания и Марокко вообще забили друг другу дважды, Англия и Бельгия хоть и играли вторыми составами, но гол Янузая был одним из самых красивых на турнире. Осенью сборная России сыграла в Лиге наций со шведами.

Если в 2018-м Калининград в мир спорта толкнули с помощью ЧМ, то в 2019-м уже был прорыв. Такого разнообразия больших спортивных событий в Калининграде за отдельно взятый год (по сути, даже за несколько месяцев) в городе не было еще никогда.

ВК «Локомотив»

Сборная России приехала снова – теперь в квалификации к Евро-2020

Сентябрьскую игру Россия – Казахстан уместно было поставить именно на Калининград: сюда ближе было лететь из Шотландии, где играли за три дня до этого. На матче 31 818 – официальная посещаемость. Матч суперзрелищным не был, дался он нашей команде непросто, но в конце радовались все – Фернандес забил победный гол, а Россия практически обеспечила себе выход на Евро.

«Оцениваю поддержку на пять с плюсов, причем по четырехбалльной системе. Нравится город, команда хорошо себя здесь чувствует. Болельщиков много, много что хотят, но ведут себя корректно», – сказал Станислав Черчесов.

РФС

РФС

РФС

РФС

РФС

Балтика впервые выиграла у топ-клуба в Кубке

Через пару недель в 1/16 финала Кубка России сыграли «Балтика» и «Локомотив». Они встречались и год назад – тогда «Локо» в овертайме выиграл 3:2 при 25 тысячах болельщиков. Сейчас было 17 тысяч, и это понятно – на этот раз на весь стадион билеты не продавали.

«Балтика» часто попадала на топ-клубы в этом турнире, но никак не могла их пройти, если выходила в 1/8, то обыгрывая не самые именитые команды. В 2019-м – историческое событие, «Локомотив» прошли, пусть и по пенальти.

«Балтика»

«Балтика»

«Балтика»

«Балтика»

В Калининграде сборная России по волейболу попала на Олимпиаду

Олимпийская квалификация состояла из трех матчей – против Мексики, Канады и Кореи. Все матчи – во дворце спорта «Янтарный», фанаты три дня подряд болели за сборную России. Наши легко выиграли у первых двух соперников, сильно помучились с кореянками, но все же их дожали и попали на Олимпиаду за год до ее начала.

Атмосфера – просто роскошь.

  • Екатерина Орлова в восторге: «Атмосфера в «Янтарном» была, как всегда, потрясающей! Это же наши болельщики. Калининградские… По правде сказать, была даже какая-то ревность (смеется). Но если серьезно, наши девчонки, которые впервые играли в «Янтарном», были в полном восторге. От спорткомплекса, от города, от условий для тренировок, раздевалок… От того, как здесь приняли сборную! У нас вообще круто. В России нигде такого нет – даже в мужском волейболе»;
  • «Очень помогали трибуны. Считаю, что калининградские болельщики – лучшие в России», – считает Алла Галкина;
  • «Огромное спасибо зрителям – я очень люблю калининградских болельщиков. Они создают неповторимую атмосферу в зале, очень сильно нам помогают», – отметила Ирина Воронкова;
  • «Болельщики нам очень помогли, это была сумасшедшая поддержка. Было очень круто!» – слова капитана сборной России – Евгении Старцевой.

ВК «Локомотив»

ВК «Локомотив»

ВК «Локомотив»

ВК «Локомотив»

ВК «Локомотив»

Волейбольный «Локомотив» привез в Калининград Лигу чемпионов

В 2018-м создали «Локомотив», в первый же сезон он дошел до финала чемпионата России. В апреле тут плясали девушки из «Динамо» – они стали чемпионками прямо в Калининграде, выиграв третий решающий матч. Зато «Локо» попал в Лигу чемпионов.

Группа непростая – сильные итальянки из Скандиччи, турецкий «Вакыфбанк», который в этом десятилетии шесть раз играл в финале ЛЧ, и еще словенский клуб из страшного для нас Марибора. Словенок легко обыграли, с турчанками вели 2-0, проиграли 2-3, первый сет вообще был супердраматичный – 34:32. На обоих матчах – сумасшедшая атмосфера. О том, как болеют на волейболе в Калининграде, теперь говорят все – игроки, тренеры, комментаторы. И соперники.

  • «Атмосфера во время игры была просто потрясающей», – слова тренера «Вакыфбанка» Джованни Гуидетти;
  • Так же считает и Майя Огненович: «Сильно впечатление произвела атмосфера на трибунах, болельщики фантастически поддерживают команду. Но я уже играла в Калининграде, когда выступала за московское «Динамо» и была к этому готова».

ВК «Локомотив»

ВК «Локомотив»

Кубинский флаг на трибуне – для волейболистки Анны Клегер, она из Кубы

ВК «Локомотив»

ВК «Локомотив»

ВК «Локомотив»

ВК «Локомотив»

Теперь тут еще и баскетбольная Евролига

Это еще одно суперсобытие для города. Действующий чемпион Евролиги ЦСКА проводит в Калининграде два матча – с «Миланом» и «Панатинаикосом». «Мы все привезли из Москвы – от паркета до колец, сделали в лучшем виде», – рассказал президент ЦСКА Андрей Ватутин. Зал «Янтарного» переоборудовали в короткие сроки. Теперь тут знают, что такое элитный баскетбол европейского уровня.

ЦСКА сообщил, что все билеты на матч с «Миланом» проданы, пришли 6522 зрителя. Уже по привычке в «Янтарном» атмосфера была изумительной. Наш клуб победил 78:75.

  • «Поддержка была сумасшедшей, спасибо городу, который откликнулся на нашу проблему», – сказал после матча Ватутин;
  • «Собрался полный зал, и поддержка калининградских болельщиков была на высочайшем уровне. Сердечно их благодарю», – впечатлился даже тренер ЦСКА Димитрис Итудис, который ранее говорил, что игра в Калининграде будет почти выездной;
  • «Рад, что мы победили, играть в Калининграде было весело», – доволен и Майк Джеймс. 
  • «Спасибо болельщикам, атмосфера на игре была отличной. Ощущалось все так, будто мы играем дома, хотя это был первый матч здесь», – восторг капитана ЦСКА Кайла Хайнса;
  • «Атмосфера была даже покруче, чем в Москве», – так считает президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Выделил поддержку фанатов и знаменитый тренер «Милана» Этторе Мессина.

ПБК ЦСКА

ПБК ЦСКА

ПБК ЦСКА

ПБК ЦСКА

ПБК ЦСКА

2020-й начнется для Калининграда тем же, чем и завершался 2019-й – Евролигой, теперь ЦСКА примет «Панатинаикос». В январе волейбольный «Локомотив» сыграет последний матч группового этапа ЛЧ, а потом будет дальше биться за чемпионство в России и осенью наверняка снова привезет Лигу чемпионов. Футбольная «Балтика», не вылетевшая в ПФЛ весной только из-за отказа других клубов играть в ФНЛ, теперь о вылете не думает – некоторые шансы есть даже на стыковые матчи с командами РПЛ.

Сюда могла бы заглянуть и сборная России перед Евро – 6 июня у нее домашняя игра с Сербией, а за несколько дней до этого будет контрольный матч в Польше – совсем рядом. Но вообще для города все эти события – большая удача, здесь ими насытиться до сих пор не могут, их очень ждут. На спортивной карте России наконец-то можно выделить Калининград.

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Все фото: РФС
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