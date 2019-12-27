Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера

До чемпионата мира по футболу спорт в Калининграде никак нельзя было отнести к топовым развлечениям. «Балтика» в 90-х три сезона играла в высшей лиге, но потом не вылезала из первой, иногда укатываясь во вторую. Местный волейбольный клуб «Динамо-Янтарь» существовал семь лет, но ничего особенного не добился. Очень редко приезжала волейбольная сборная. Да и все.

В 2018-м толчок дал чемпионат мира – четыре матча, каждый из которых оставил сумасшедшие эмоции. Хорваты уверенно обыграли нигерийцев, сербы и швейцарцы выдали шоу с классным матчем и победным голом в конце, Испания и Марокко вообще забили друг другу дважды, Англия и Бельгия хоть и играли вторыми составами, но гол Янузая был одним из самых красивых на турнире. Осенью сборная России сыграла в Лиге наций со шведами.

Если в 2018-м Калининград в мир спорта толкнули с помощью ЧМ, то в 2019-м уже был прорыв. Такого разнообразия больших спортивных событий в Калининграде за отдельно взятый год (по сути, даже за несколько месяцев) в городе не было еще никогда.