Лига чемпионов (в)

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Волейбол
Европейская конфедерация волейбола не развела клубы России и Украины в женской ЛЧ. Они сыграют на нейтральной территории
#волейбол
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Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
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