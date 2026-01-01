Локомотив (в)

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Российский женский волейбольный клуб из Калининграда
Достижения
2-кратный чемпион России (2021, 2022)
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Тренер «Локомотива» дисквалифицирован на два года – в свой день рождения: он назвал темнокожую волейболистку «обезьяной» и не извинился
#Локомотив (в)
Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
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