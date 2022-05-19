Тренер «Локомотива» дисквалифицирован на два года – в свой день рождения: он назвал темнокожую волейболистку «обезьяной» и не извинился

Суперсерию в финале женской волейбольной Суперлиги затмил расистский скандал. Калининградский «Локомотив» принимал «Уралочку» в решающем матче за звание чемпиона России, билеты на шеститысячную арену «Янтарный» размели за полтора дня.

Главным же оказалось неигровое видео с матча. В одном из тайм-аутов главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков обратился к Валерии Зайцевой: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» За «Уралочку» играла кубинка Аилама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Что было дальше и чем закончилось:

🔴 Монталво написала в соцсетях, что его слова ее не задели. «Если я отвечу злом на зло, это не сделает меня хорошим человеком. К тому же я не позволяю себе опускаться до такого уровня», – считает она.