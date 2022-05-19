Локомотив (в)
Андрей Воронков
Айлама Монталво
#Локомотив (в) #Андрей Воронков #Айлама Монталво
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Тренер «Локомотива» дисквалифицирован на два года – в свой день рождения: он назвал темнокожую волейболистку «обезьяной» и не извинился

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«Локомотив»

Суперсерию в финале женской волейбольной Суперлиги затмил расистский скандал. Калининградский «Локомотив» принимал «Уралочку» в решающем матче за звание чемпиона России, билеты на шеститысячную арену «Янтарный» размели за полтора дня.

Главным же оказалось неигровое видео с матча. В одном из тайм-аутов главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков обратился к Валерии Зайцевой: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» За «Уралочку» играла кубинка Аилама Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Что было дальше и чем закончилось:

🔴 Монталво написала в соцсетях, что его слова ее не задели. «Если я отвечу злом на зло, это не сделает меня хорошим человеком. К тому же я не позволяю себе опускаться до такого уровня», – считает она.

«Уралочка» вк

🔴 Известные тренеры, включая Николая Карполя и Евгения Трефилова, призвали Воронкова извиниться. К всеобщему осуждению подключился министр спорта Олег Матыцин.

🔴 В день дисциплинарного заседания Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) стало известно, что ни «Локомотив», ни Воронков извиняться не стали. «Со стороны клуба в адрес ВФВ было направлено письмо, которое было изложено в юридической стилистике и смещало фокус внимания в сторону беспочвенных обвинений в адрес главного тренера», – сказано в заявлении.

🔴 ВФВ рекомендовано дисквалифицировать Воронкова на два года. Произошло это прямо в день рождения Воронкова – в день заседания 19 мая ему исполнилось 55 лет.

🔴 На вопрос журналиста, сложно ли извиниться перед девушкой, Воронков ничего не ответил.

«Локомотив» выиграл в пяти сетах и второй раз подряд стал чемпионом, а организаторы сделали красивую послематчевую церемонию. Через несколько дней капитан «Локомотива» (дочь Воронкова) уехала в Турцию, а как раз в «Локо» перешла капитан «Уралочки». Но это уже мало кого интересовало.

Лично извиниться перед Монталво уже не получится – она уехала играть в Италию. Но, судя по совершенно необъяснимому молчанию клуба, такой вариант даже не рассматривался.

Хотя время еще есть до окончательного решения исполкома. Оно будет принято 31 мая.

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