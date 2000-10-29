Айлама Монталво

Дата рождения
29 октября 2000 г.
Инфо
Кубинская волейболистка
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Материалы
Тренер «Локомотива» дисквалифицирован на два года – в свой день рождения: он назвал темнокожую волейболистку «обезьяной» и не извинился
#Локомотив (в)
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