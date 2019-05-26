Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
«Задача выхода «Балтики» в РФПЛ достаточно тяжелая, но мы ее ставим. Если не в этом сезоне, то в следующем… Мы над этим работаем», – заявил тогда еще врио, а сейчас действующий губернатор Калининградской области Антон Алиханов полтора года назад. «Балтика» при Игоре Черевченко сначала спаслась от вылета, а в сезоне-2017/18 претендовала на выход в стыковые матчи за право играть в РПЛ.
Пятое место и минус четыре очка от четвертого – итог прошлого сезона. Впереди был чемпионат мира, где калининградские болельщики увидели Модрича, Шакири, Иньесту и множество других футбольных суперзвезд на новеньком стадионе. Клуб сменил тренера, доверившись Валерию Непомнящему. Учитывая стадион, состав, имя тренера и крепкую поддержку болельщиков, «Балтика» уже смотрелась одним из главных кандидатов в борьбе за выход в РПЛ.
Сезон-2018/19 начался с 1:4 в Тюмени и шести безвыигрышных матчей, а продолжился двумя отставками тренеров, обрушением в подвал турнирной таблицы и борьбой за право остаться в ФНЛ. Ни о какой Премьер-лиге речь уже не шла – просто бы спастись. В последнем туре при определенных раскладах устроила бы и ничья, но чтобы остаться лучше было побеждать. Соперник как раз что надо – безнадежно вылетевшая «Тюмень», которая уже ни на что не претендует.
В 1998-м «Балтика» проводила свой последний сезон в высшей лиге и вылетела вместе с «Тюменью», причем считается, что именно этот клуб и утащил за собой калининградцев, обыграв их 3:2 в важнейшем матче сезона. 20 лет спустя «Балтика» отомстила – она обыграла «Тюмень» 3:1 в последнем туре сезона-2017/18. «Тюмень» из-за этого поражения официально вылетела из ФНЛ, но той весной по разным причинам ни одна вылетевшая команда дивизион не покинула.
Третий эпизод этого сериала состоялся сегодня: «Тюмень» могла упереться и потянуть за собой «Балтику». Главное из матча:
• Цены на билеты на трибуны стоимостью 200-500 рублей снизили до 100 рублей на все места кроме VIP-сектора. В итоге на матч пришло 7913 зрителей.
• «Балтика» забила красивый гол, но практически весь матч играла так, будто сезон уже закончен – неспешно, некреативно, абсолютно безыдейно. Играть так решающие матчи просто недопустимо.
• Сербский тренер «Тюмени» Горан Алексич уже на 37-й минуте убрал с поля арендованного из ЦСКА Астемира Гордюшенко. Получилось необычно: Владан Милосавлев вышел на 37-й, забил на 53-й, а заменился на 65-й. Как потом окажется, за эти полчаса он принес счастье спасшемуся «Армавиру».
• Евгений Калешин жестоко обматерил лайнсмена. Распсиховавшегося тренера «Балтики» еле оттащили свои же помощники, а главный судья удалил его из игры. Калешина уже выгоняли и на прошлом домашнем матче против «СКА-Хабаровска». Фигура тренера довольно странная – на вялую игру команды он совершенно не влиял, игроков не заводил, о каких-то коррективах речи не было вообще. Так что от его удаления клуб никак не пострадал.
• При 1:1 оставалось еще полчаса для спасения («Армавир» в этот момент повел в счете, и «Балтика» вылетала). Минут пять-семь «Балтика» крепко зажала «Тюмень», в паре моментов чудом не забив, где, кстати, мячи из ворот гостей вытаскивал калининградский воспитанник – голкипер Денис Вамбольт, но потом все успокоилось до самого конца. Некоторые болельщики в это время смотрели хоккей Россия – Финляндия на телефоне. Этот матч потом включили на табло после игры «Балтики».
• О ситуации в параллельных матчах по стадиону не сообщали, но минут за пять минут до конца о неприятном для «Балтики» раскладе можно было догадаться по истошным крикам диктора о призывах поддержать команду. Потом это повторилось на последней минуте основного времени, а также в добавленное, напомнив незабываемое «вдруг я подошел к микрофону» в памятном матче «Терека».
• По окончании игры о вылете по стадиону не сообщили. «К сожалению, 1:1», – подвел итог матча другой диктор. «Балтика» заняла 16-е место и финишировала в зоне вылета. При этом в соцсетях клуб сообщил, что остается, и получил ответ от ФНЛ. Впрочем, гендиректор «Балтики» Тажутдин Качукаев уверен, что новый сезон команда начнет именно в ФНЛ.
Шансы на то, что «Балтика» сыграет в следующем сезоне в ФНЛ и правда достаточно велики. Неизвестно, что будет с «Анжи» и «Томью», очень сомнительно, что из ПФЛ для участия в ФНЛ заявятся все вышедшие туда клубы. Но это мало что изменит для «Балтики». Качукаев заявил, что в следующие четыре года есть планы вывести клуб в РПЛ. Обещания о выходе в элиту тянутся еще с конца прошлого века, но за это время «Балтика» была к ней близка лишь однажды. Как раз еще в прошлом веке – в 1999 году.
Все так же жаль красивый город, который был достоин принять ЧМ и должен принимать больше серьезных мероприятий. Все так же жаль классный стадион, который не заслуживает того, чтобы на нем играли команды столь низкого уровня, и уж тем более не заслуживает единственным из всех арен ЧМ-2018 принимать матчи ПФЛ. Все так же жаль болельщиков, которые больше 20 лет ждут, но все меньше надеются. На кубковый матч с «Локомотивом» пришло 25 тысяч человек – это и есть вполне реальные очертания посещаемости стадиона, если бы «Балтика» играла в РПЛ.
Жаль и тех, кто так хотел остаться. Капитан «Балтики» Евгений Помазан после финального свистка очень долго лежал в своей штрафной, не в силах подняться даже после того, как с поля уже все давно ушли.
Вот только руководство «Балтики» не жаль в очередной раз. И эту фразу можно было писать все предыдущие 20 лет. Большой футбол за это время жил здесь лишь прошлым летом, а также при приезде сборной России на матч со шведами.
Остальное время – мрак. Тяжелый. Бесконечный. Безнадежный.