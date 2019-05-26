Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ

«Задача выхода «Балтики» в РФПЛ достаточно тяжелая, но мы ее ставим. Если не в этом сезоне, то в следующем… Мы над этим работаем», – заявил тогда еще врио, а сейчас действующий губернатор Калининградской области Антон Алиханов полтора года назад. «Балтика» при Игоре Черевченко сначала спаслась от вылета, а в сезоне-2017/18 претендовала на выход в стыковые матчи за право играть в РПЛ.

Пятое место и минус четыре очка от четвертого – итог прошлого сезона . Впереди был чемпионат мира, где калининградские болельщики увидели Модрича, Шакири, Иньесту и множество других футбольных суперзвезд на новеньком стадионе. Клуб сменил тренера, доверившись Валерию Непомнящему. Учитывая стадион, состав, имя тренера и крепкую поддержку болельщиков, «Балтика» уже смотрелась одним из главных кандидатов в борьбе за выход в РПЛ.