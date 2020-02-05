Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
Зимой Александр Кокорин тренируется и забивает в контрольных матчах. До сегодняшнего дня были известны три клуба, где он потенциально может провести остаток сезона.
- Лучший клуб РПЛ – «Зенит» (действующий чемпион, лидер сезона);
- Худший клуб РПЛ – «Сочи» (идет на последнем месте);
- Клуб из ПФЛ – «Зенит-2» (туда Кокорина спустили, раз он не захотел играть в «Сочи»).
Теперь открыта новая опция, задействована еще одна лига. Между РПЛ и ПФЛ есть ФНЛ, а там – калининградская «Балтика». И это не слух, а правда – Кокорин может перейти в «Балтику».
«Со своей стороны я могу подтвердить факт переговоров с Александром. Мы надеемся, что он перейдет к нам и станет одним из лидеров команды», – сказал председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков
Конкретика от гендиректора клуба Тажутдина Качукаева: «С Кокориным были переговоры в формате дружеского обсуждения. Он дружит с Аланом Чочиевым, поэтому мы его задействовали. Предлагаем Саше поиграть у нас полгода в аренде, на хорошем стадионе, отвлечься от всего, перезагрузиться. Сам Саша на предложение улыбнулся, потому что не все от него зависит».
Агент и отчим игрока Кирилл Логинов все отрицает: «В первый раз слышу от вас. Честно говоря, уже надоело опровергать интерес других клубов». А вот слова самого Кокорина: «С «Балтикой» 4 дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого».
На гостевой книге неофициального сайта в такой трансфер не верят:
В официальной группе «ВКонтакте» в комментариях к товарищескому матчу «Балтики» разговоров об игре мало, многих интересует именно Кокорин:
Вкратце о «Балтике» сейчас:
• «Балтика» в начале этого сезона отметила свое 65-летие (недавно выпустила по этому поводу стильную коллекцию одежды).
• Клуб идет седьмым в таблице ФНЛ. до зоны стыковых матчей – девять очков. Возможно, стоит считать очки до пятой команды (семь), так как идущие третьими Химки сняли задачу выхода в РПЛ.
• «Балтика» играет на стадионе «Калининград», где проводились четыре матча ЧМ-2018. Дважды за последние полтора года там играла сборная России.
• Посещаемость – одна из самых высоких в ФНЛ. На последнем матче 23 ноября против аутсайдера – «Мордовии» – пришло 5473 болельщика. В ноль градусов.
• Сезон в ФНЛ возобновляется 9 марта, «Балтика» сыграет в гостях с «Нижним Новгородом».