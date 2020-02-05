Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»

«Со своей стороны я могу подтвердить факт переговоров с Александром. Мы надеемся, что он перейдет к нам и станет одним из лидеров команды», – сказал председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков

Конкретика от гендиректора клуба Тажутдина Качукаева: «С Кокориным были переговоры в формате дружеского обсуждения. Он дружит с Аланом Чочиевым, поэтому мы его задействовали. Предлагаем Саше поиграть у нас полгода в аренде, на хорошем стадионе, отвлечься от всего, перезагрузиться. Сам Саша на предложение улыбнулся, потому что не все от него зависит».

Агент и отчим игрока Кирилл Логинов все отрицает: «В первый раз слышу от вас. Честно говоря, уже надоело опровергать интерес других клубов». А вот слова самого Кокорина: «С «Балтикой» 4 дня на связи. Посмотрим, что выйдет из этого».

На гостевой книге неофициального сайта в такой трансфер не верят: