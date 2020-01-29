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Что мы знаем о контракте Кокорина
29 января, 14:20
Кокорин выступил перед журналистами еще за сутки до объявления состава «Зенита» на второй сбор: «Единственное, что могу сказать – я еду на второй сбор с «Зенитом-2», пока о дальнейшем я затрудняюсь ответить. Моя позиция? Я ее пока не обсудил, мне нужно увидеть мой контракт и посмотреть, как он выглядит. Потом уже я приму решение со своей семьей».
Контракт Кокорина с «Зенитом» – что там вообще?
- Кокорин принадлежит «Зениту» с 31 января 2016 года. Именно тогда официально оформили его переход из «Динамо» за 2 миллиона евро. Первоначальный контракт Кокорина с «Зенитом» заканчивался летом 2019-го. В сезоне-2018/19 Кокорин отбегал за «Зенит» три игры в РПЛ, а потом был осужден вместе с Павлом Мамаевым. Соглашение закончилось – Кокорин все еще был в заключении.
- В сентябре 2019-го Александр Кокорин оформил новое соглашение с «Зенитом». «По взаимной договоренности мы приняли решение заключить с Александром Кокориным контракт до конца сезона», – рассказывал в интервью «Р-Спорту» Александр Медведев. Кокорина подписали в момент его выхода из колонии, никакие условия тогда не сообщались.
- Осенью РФС отказался регистрировать Кокорина, потому что «Зенит» не подал документы к крайней дате окончания сроков (16 сентября 2019-го). Это физически нельзя было сделать – Кокорин на тот момент еще находился в заключении. «Зенит» настаивал на применении исключения из правил, но в РФС посчитали невозможным такой вариант. Тренироваться с «Зенитом» Кокорину не запрещали.
- Когда «Зенит» подписывал новый контракт с Кокориным, то реально на него рассчитывал. Семак выкладывал гневные посты в инстаграм из-за отказа в регистрации, а Медведев уже тогда комментировал возможную аренду Кокорина в «Сочи»: «Такой вариант даже не рассматривался, оказия какая-то. Александр будет работать в нашем клубе».
- К зиме получилась странная ситуация: Кокорин уже сжег половину контракта, но за клуб после колонии так и не поиграл (из-за того решения РФС). Теоретически он уже сейчас мог вести переговоры с любой командой (повторить историю Солтмурада Бакаева), но явно настраивался на игру в «Зените». Регистрировать Кокорина зимой можно за любой клуб – тут ограничений уже нет.
- «Очень соскучился по «Зениту», я им многим обязан. Сейчас готов играть за них даже бесплатно», – рассказывал Кокорин в августе. Тут опять и всплывает история с подписанием нового контракта, в который теперь так хочет заглянуть Кокорин. Василий Уткин рассказал, что его зарплата в «Зените» – 20 тысяч рублей. Вот и получилось: Кокорин реально почти ничего не стоит «Зениту», но все равно за него не играет.
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