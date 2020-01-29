Что мы знаем о контракте Кокорина

Кокорин выступил перед журналистами еще за сутки до объявления состава «Зенита» на второй сбор: «Единственное, что могу сказать – я еду на второй сбор с «Зенитом-2», пока о дальнейшем я затрудняюсь ответить. Моя позиция? Я ее пока не обсудил, мне нужно увидеть мой контракт и посмотреть, как он выглядит. Потом уже я приму решение со своей семьей».