Помните аренду Дзюбы в «Арсенал»? Тут есть совпадения с уходом Кокорина
Александр Кокорин доиграет сезон-2019/20 в «Сочи» на правах аренды. Новость в интернете встретили в основном со смеющимися эмодзи. Это уже девятый по счету игрок «Зенита» в «Сочи».
Два года назад была похожая история – российский нападающий уходил из «Зенита» на полгода. Весной он отыграл здорово, а летом – стал настоящим героем страны. Уже сейчас в той аренде Дзюбы в «Арсенал» и переходе Кокорина в «Сочи» можно найти несколько параллелей.
Оба – после долгого простоя
У Дзюбы он был меньше. Но воспоминания о 2017-м – тяжелые: «Зенит» провалил сезон-2016/17, Дзюба не поехал на Кубок конфедераций, еще и влип в историю (кстати, с Кокориным), показывая усы после поражения России от Мексики, а при Роберто Манчини плотно уселся в запас – всего два гола за полгода, да и кому – «Вардару» с «Тосно».
Кокорину еще тяжелее, в футбол он не играл с осени 2018-го, более того, весь год не тренировался. Набирать кондиции начал лишь недавно. Да и со здоровьем не все хорошо. Зато «по физическим показателям он один из лучших в команде» – так говорил Сергей Семак. Уже прогресс.
Оба уходили за полгода до ЧМ/Евро
Неудачный год, непонятные отношения с Черчесовым – какой там ЧМ-2018 для Дзюбы. Два года назад было очевидно – Артему нужно совершить нереальный рывок, чтобы влиться в сборную летом. Тем более что первым выбором был Смолов, вызывался Заболотный, рассчитывали на Кокорина.
6+3 по «гол плюс пас» за десять матчей в РПЛ – ответ Дзюбы, не взять настолько мотивированного и круто набравшего форму игрока Черчесов не мог. Дальше что было летом – вы помните.
У Кокорина примерно та же история сейчас. Только с нападающими у сборной еще более туго. Дзюба – лидер и капитан, на Смолова раньше рассчитывали гораздо больше, а других вариантов особо-то и нет. Впереди у Кокорина 12 матчей в РПЛ – 12 попыток попасть на чемпионат Европы. Пример Дзюбы показателен – такое возможно. Как и пример Черчесова, который все видит и оценивает.
Оба уходили в команду ниже уровнем, но неплохую по составу
Дзюба был арендован клубом, который замыкал первую половину турнирной таблицы РПЛ. Состав у «Арсенала» вполне соответствовал середняку чемпионата – неплохие крайние защитники Альварес и Кирилл Комбаров, подходящая полузащита в лице Горбатенко и Ткачева, комфортно Дзюбе игралось с Джорджевичем. В общем, не для гонки за медали, но для борьбы даже за еврозону – вполне сгодится.
Кокорина арендовал клуб, который замыкает не первую, а вторую половину таблицы – вообще идет последним. Но состав тут не хуже, чем был у Дзюбы в «Арсенале». Крепкий вратарь, неплохая защита по меркам РПЛ, в полузащите – Нобоа, в атаке – Полоз (а еще Заболотный с Карапетяном – какая конкуренция!). В целом, подбор игроков у «Сочи» явно не для борьбы за выживание.
«Сочи» к тому же выписал тренера, который уже хорошо проявил себя в РПЛ – многим нравился «Оренбург» Владимира Федотова. Что слепит он с таким составом – тоже интересный вопрос.
Оба уходили туда, где им должно быть комфортно
«Большую роль в переходе сыграл Миодраг Божович. С уважением отношусь к этому человеку и тренеру. Для меня он – топ». Божович и Дзюба работали вместе в «Ростове», так что игрок отлично знал требования тренера, да и отношения у них сложились замечательные. Во много еще и поэтому Дзюба мощно отыграл в «Арсенале».
А у Кокорина не должно возникнуть никаких проблем с адаптацией, более того, вполне удобно играть с футболистами, которых давно знаешь. Еще раз: Кокорин – девятый игрок «Зенита» в «Сочи». Психологически наверняка будет вполне комфортно – ему знакома почти вся команда.
Оба уходили в решающий момент в карьере
Дзюба в «Арсенал» перешел в 29 лет. Кокорину 29 исполнится в марте. Карьера Дзюбы после яркого периода в «Зените», когда он забивал в ЛЧ-2015/16, понемногу катилась вниз, а к 2018 году вообще завяла. Связано это было еще и с неудачами в клубе и сборной – «Зенит» летел мимо призовых мест в РПЛ, Россия провалилась на Евро, трофеев в коллекции футболиста никак не прибавлялось.
У Кокорина причины другие, но смысл тот же – если перезагрузить карьеру не удастся сейчас, вероятно, это не произойдет уже никогда. Здоровье, возраст – все не в пользу форварда. Но хочется верить, что возрождение как у Дзюбы вполне возможно, и даже поездка на Евро состоится. У Кокорина есть 2,5 весенних месяца и 12 матчей лиги.