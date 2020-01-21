Помните аренду Дзюбы в «Арсенал»? Тут есть совпадения с уходом Кокорина

Два года назад была похожая история – российский нападающий уходил из «Зенита» на полгода. Весной он отыграл здорово, а летом – стал настоящим героем страны. Уже сейчас в той аренде Дзюбы в «Арсенал» и переходе Кокорина в «Сочи» можно найти несколько параллелей.

Оба – после долгого простоя

У Дзюбы он был меньше. Но воспоминания о 2017-м – тяжелые: «Зенит» провалил сезон-2016/17, Дзюба не поехал на Кубок конфедераций, еще и влип в историю (кстати, с Кокориным), показывая усы после поражения России от Мексики, а при Роберто Манчини плотно уселся в запас – всего два гола за полгода, да и кому – «Вардару» с «Тосно».

Кокорину еще тяжелее, в футбол он не играл с осени 2018-го, более того, весь год не тренировался. Набирать кондиции начал лишь недавно. Да и со здоровьем не все хорошо. Зато «по физическим показателям он один из лучших в команде» – так говорил Сергей Семак. Уже прогресс.