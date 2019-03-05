У Кокорина какие-то проблемы с ногой. Обсуждаются гной и инвалидность
Адвокаты говорят, что все плохо, ФСИН – что Кокорин просто мало двигается.
Через десять дней (15 марта) исполнится ровно год с того вечера, когда Александр Кокорин получил тяжелейшую травму в матче с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги Европы. Уже на шестой минуте игры Кокорина увезли с поля на электрокаре. Травму крестообразных связок заподозрили сразу же, на следующий день диагноз подтвердил клуб. Без лидера «Зенит» опять остался без Лиги чемпионов и рухнул на пятое место, а сам Кокорин пропустил домашний чемпионат мира.
«Ему безумно хотелось восстановиться. Он хотел это сделать быстрее, быстрее, быстрее. Он делал все это через боль. Вы просто не представляете, какую работу он проделывал. Делал-делал-делал. Он просыпался – делал, приходил – падал. Он накупил себе аппаратуры, тренажеры. Все это у него дома. Он купил себе какой-то огромный аппарат, который есть только, не знаю, у футбольного клуба «Челси». Целью было только играть. Больше ничего не надо было», – рассказывала мама Кокорина.
В конце сентября игрок вышел на поле в огненном матче с «Локомотивом» (5:3), в четырех следующих играх забил два гола – «Волгарю» и «Славии». А потом случились 8 октября, драки, арест и СИЗО.
Опасность инвалидности
В декабре врач «Зенита» Михаил Гришин рассказал в интервью РИА, что курс восстановления Кокорина не был завершен: «Ему необходимы занятия в бассейне, восстановительные тренировки. Отсутствие возможности заниматься правильным восстановлением здоровья может привести к прогрессированию артроза с возможной инвалидизацией и завершением карьеры».
В январе адвокат Кокорина Андрей Ромашов тоже рассказал про здоровье в беседе с журналистом ТАСС : «У нас появилось недавно неутешительное новое медицинское заключение из футбольного союза России. Это заключение еще жестче, чем у врачей «Зенита». У Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный».
Ромашов сказал об этом и 6 февраля во время очередного заседания суда, однако никакой роли это не сыграло – арест футболистов утвердили до 8 апреля. Не помогла и апелляция в конце февраля. Дарья Валитова, гражданская жена Александра Кокорина, подтвердила в программе «Прямой эфир», что игрок может стать инвалидом, находясь в тех условиях, в которых он сейчас пребывает.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила «Спорт-Экспрессу», что у Кокорина есть разрешение на осмотр врачами «Зенита», однако пресс-служба клуба сообщила, что ждет решения следствия по допуску.
Ожоги
4 марта радиостанция «Говорит Москва», ссылаясь на адвоката Ромашова, сообщила, что в результате сделанного десять дней назад электрофореза Кокорин получил ожоги кожи и мышечной ткани на ноге, а также началось нагноение.
Что говорит адвокат: «Ровно месяц назад защита заявила руководству ФСИН письменные ходатайства с приложением трех разных заключений специалистов в области спортивной медицины: «Зенита», РФС и итальянской клиники, где Саша проходил лечение. Там говорится о том, что его лечение возможно в определенных условиях. Также мы просили руководство ФСИН не проводить лечение без участия специалистов данного профиля. Мы два месяца назад пытались официально приобщить эти заключения к материалам дела. Следователь же вернул их и сказал, что они для него не имеют никакого смысла. Следователь не усмотрел никакой опасности для здоровья нашего подзащитного. Это безумие какое-то, фантасмагория!».
Что говорит Замглавы ФСИН Валерий Максименко: «Онемение ноги, о котором заявил адвокат, если и имеет место, то от того, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес. Вот Мамаев занимается физкультурой, играет в футбол, и у него никаких проблем со здоровьем нет». Максименко добавил, что на ноге образовалось легкое покраснение, «которое помазали зеленкой, и оно уже заживает»
Что говорит член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников: «В ближайшее время адвокат Александра Кокорина отправит обращение в адрес комиссии, и мы проведем свою проверку по данному происшествию. Посетим СИЗО и проведем беседы как с руководством изолятора, так и с врачами и самим Кокориным. От Александра планируем получить полное описание ситуации, которая произошла, чтобы быть уверенными во всех деталях ситуации».
Что говорили в «Зените» еще до всей этой истории
5 сентября, то есть, еще до истории с драками, тренер по физподготовке в «Зените» Мария Бурова сообщила, что полное восстановление Кокорина от травмы займет долгое время: «Они будут тренироваться больше и дольше, чем остальные игроки. Реабилитация продолжится еще около полугода. То есть выдохнуть после подобной травмы можно примерно через год».
Год почти прошел, но выдохнуть не удастся, поскольку полугодичной реабилитации не было – она шла всего лишь месяц. Остальные пять Кокорин провел в СИЗО.