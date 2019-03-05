У Кокорина какие-то проблемы с ногой. Обсуждаются гной и инвалидность

Опасность инвалидности

В декабре врач «Зенита» Михаил Гришин рассказал в интервью РИА, что курс восстановления Кокорина не был завершен: « Ему необходимы занятия в бассейне, восстановительные тренировки . Отсутствие возможности заниматься правильным восстановлением здоровья может привести к прогрессированию артроза с возможной инвалидизацией и завершением карьеры».