Ссылка Кокорина в «Зенит-2» – повторение истории с Заболотным

Заболотный отказывался от «Сочи», а теперь спасает там карьеру

До старта сезона-2019/20 «Зенит» и «Сочи» договорились о переходе Заболотного. «СЭ» вбросил инсайд об этом еще 27 июня 2019-го. Тогда «Сочи» настаивал на полноценном трансфере, но вместо подписания договора Заболотный отправился в «Зенит-2» – уходить он до последнего не хотел. «БИЗНЕС Online» писал, что Заболотный считал «Сочи» временным проектом.

Отличие от случая с Кокориным есть в позиции тренера и руководства: по Заболотному все было согласовано на всех уровнях власти. Семак публично рассказывал, что «Зенит» ищет новый клуб для Заболотного. Александр Медведев дополнял картину: «Он получил предложение от одного клуба, на мой взгляд, хорошее и для него, и для клуба, но Антон сказал, что пока не готов. Значит, будет тренироваться и играть в «Зените-2».

О трансфере Заболотного с «Зенитом» разговаривал не только «Сочи». На подписание Заболотного надеялась «Уфа», но там не потянули запросы «Зенита». Пока все искали подходящие варианты, Заболотный спокойно отсиживался в ПФЛ. В «Зените-2» он сыграл три матча – особенно хорошо получилось против «Долгопрудного» (гол+пас).