Ссылка Кокорина в «Зенит-2» – повторение истории с Заболотным
Александр Кокорин не полетел с «Зенитом» на второй сбор. Сам Кокорин еще за сутки до официального объявления рассказал, что поедет на сборы с «Зенитом-2». Вариант с «Фейеноордом» больше не актуален, в «Сочи» отказывается ехать сам Кокорин. Остается одна возможность – «Зенит-2», где можно поддерживать игровую форму и получать практику.
Между «Зенитом» и «Сочи» по этому сезону налажен конвейер переходов – только летом их набралось сразу восемь. За все время сбой случился только два раза: Кокорин отказывается уходить из «Зенита» сейчас, Заболотный прошел через похожий скандал с клубом еще летом. Спойлер: спустился в «Зенит-2», а потом все равно ушел.
Заболотный отказывался от «Сочи», а теперь спасает там карьеру
До старта сезона-2019/20 «Зенит» и «Сочи» договорились о переходе Заболотного. «СЭ» вбросил инсайд об этом еще 27 июня 2019-го. Тогда «Сочи» настаивал на полноценном трансфере, но вместо подписания договора Заболотный отправился в «Зенит-2» – уходить он до последнего не хотел. «БИЗНЕС Online» писал, что Заболотный считал «Сочи» временным проектом.
Отличие от случая с Кокориным есть в позиции тренера и руководства: по Заболотному все было согласовано на всех уровнях власти. Семак публично рассказывал, что «Зенит» ищет новый клуб для Заболотного. Александр Медведев дополнял картину: «Он получил предложение от одного клуба, на мой взгляд, хорошее и для него, и для клуба, но Антон сказал, что пока не готов. Значит, будет тренироваться и играть в «Зените-2».
О трансфере Заболотного с «Зенитом» разговаривал не только «Сочи». На подписание Заболотного надеялась «Уфа», но там не потянули запросы «Зенита». Пока все искали подходящие варианты, Заболотный спокойно отсиживался в ПФЛ. В «Зените-2» он сыграл три матча – особенно хорошо получилось против «Долгопрудного» (гол+пас).
Заболотный перешел в «Сочи» 8 августа. С того времени он отыграл в РПЛ 13 матчей, забил два мяча и отдал три ассиста. За все время в «Зените» у Заболотного был только один гол в РПЛ, хотя за два сезона он отыграл 26 матчей. Из «Зенита» Заболотный ушел свободным агентом – о расторжении контракта писали «БИЗНЕС Online» и Transfermarkt. Кокорину расторжение контракта пока не предлагают, но до его истечения все равно остается только полгода.