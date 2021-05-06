Зенит-2

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Футбол
Радимов дисквалифицирован на пять матчей ПФЛ за поход в судейскую
#Владислав Радимов
Футбол
Гендиректор «Сочи» говорит, что Кокорин летит на сбор с «Зенитом-2», но там может перейти в «Сочи»
#Александр Кокорин
Футбол
У Заболотного уже три очка по «гол плюс пас» за «Зенит-2». Свой первый мяч он забил в пустые ворота
#Антон Заболотный
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У нас есть всего один вопрос к «Зениту»
#Александр Кокорин
Ссылка Кокорина в «Зенит-2» – повторение истории с Заболотным
#Антон Заболотный
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