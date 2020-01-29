У нас есть всего один вопрос к «Зениту»

Итак, давайте еще раз – как все было. Александр Кокорин попадает в тюрьму. Пока сидит – его контракт с «Зенитом» кончается. «Зенит» героически контракт продлевает, когда Кокорин выходит на свободу. РФС отказывает Кокорину в регистрации. Он сидит без дела до зимы. Зимой его привлекают к тренировкам и наигрывают под первую команду. Главный тренер говорит, что хочет Кокорина внутри команды. Президент говорит, что хочет Кокорина внутри команды.

Но Кокорин уходит. Либо в «Сочи», либо – в ссылку.

Ок – допустим, нам понятно, почему мнения трех ключевых людей не учитываются: они все-таки не самые важные фигуры иерархии. Ок – допустим, нам понятно, почему именно «Сочи»: в начале сезона туда уже уехала толпа из «Зенита». Ок – допустим, нам понятно, почему Кокорина теперь наказывают «Зенитом-2»: это классика дисциплинарных мер.

Но во всей этой истории абсолютно непонятен как минимум один вопрос.

Зачем тогда вообще надо было оставлять Кокорина в клубе?

Почему с ним продлили контракт? Почему дали ему сидеть и ждать зимы после осеннего отказа от РФС? Почему повезли на первый сбор? Почему не предупредили ни тренера, ни президента, что Кокорина уберут, и заставили нелепо противоречить собственным словам в медиа? Какая во всем этом логика?

Непонятно.