«Зенит» выгоняет Кокорина. Что вообще происходит?
История вокруг Александра Кокорина длится уже неделю. Что произошло за это время:
21 января «Чемпионат» сообщил о переходе Кокорина из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды. Вскоре сочинский клуб подтвердил трансфер.
Через несколько часов Кокорин вышел с капитанской повязкой на товарищеский матч «Зенита» и забил три гола.
«Он был расстроен сегодняшними новостями, я с ним разговаривал. То, что он вышел играть, – это доверие тренера», – отреагировал Сергей Семак. Журналист Сергей Егоров поделился информацией: Кокорин категорически не хочет уходить.
22 января. Все говорят разное. По данным Сергея Егорова, тренеры, менеджмент обеих команд и сам Кокорин – ничего не знали о сделке.
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил аренду. Агент и отчим Кокорина Кириллл Логинов заявил: «Саша не собирается переходить в «Сочи».
23 января. «Если парень профессионал, то он должен играть. Что значит «хочу или не хочу»?» – удивился гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко. Наконец, высказался владелец сочинского клуба Борис Ротенберг: «Должны договориться. Мне кажется, здравый смысл должен восторжествовать».
Но перехода не последовало.
24 января. Один из комментаторов предположил, что есть трудности из-за спорных моментов по контракту Кокорина еще в «Динамо». Ротенберг заявил, что эти вопросы, если они остались, будут решены.
Футболист в это время тренировался с «Зенитом».
25 января. Кокорин по-прежнему не в «Сочи». Более того, он вышел с капитанской повязкой еще на один матч «Зенита» – с «Зальцбургом». И отыграл час.
А в «Сочи» уже ждет тренер Владимир Федотов: «Вместе найдем подход и нужные слова, чтобы в «Сочи» Кокорин показал свое истинное лицо настоящего человека и футболиста».
26 января. Воскресенье прошло без потрясений. Но и дело с места не сдвинулось.
27 января. Агент Кокорина категоричен: «На второй сбор «Сочи» Кокорин не поедет». По информации «Спорт-Экспресса», вопрос решится 29-го числа, как раз с этого дня у «Зенита» запланирован второй сбор в Испании.
28 января. Неожиданное сообщение в сторис инстаграма жены Кокорина – Дарьи Валитовой: «Саша не продолжит свою карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили, что, так как он не намерен продолжать карьеру в «Сочи», руководство «Зенита» приняло решение отправить его до конца сезона тренироваться и играть за «Зенит-2».
«Я не комментирую заявления Дарьи Валитовой. Это неправда. Я понятия не имею, кто это. Мне это неинтересно», – слова агента (напомним, и отчима) Кокорина.
А вот сама информация от Кокорина в интервью «Р-Спорт»:
«Я пока не могу обо всем рассказать, но мне поступил звонок от начальства команды «Зенит». Мне было сказано, что на второй сбор с командой я не лечу. Дальше мы с отчимом обсудим мое дальнейшее будущее. По поводу своего будущего я пока, если честно, затрудняюсь сказать. Я сам пока всего, если честно, не понимаю».
И еще интересные данные от Василия Уткина, которые он выдал в эфире «Эха Москвы»:
«Кокорин же переподписал контракт, когда еще находился в тюрьме. Там был вопрос, в какой именно день он это может сделать. То есть он его переподписывал каким-то образом. Существует такая информация, неофициальная и неопровергнутая, что, когда Кокорин перешел в «Зенит», он получал 5 млн долларов или евро в год. Кокорин говорил, что готов играть бесплатно, но совсем бесплатно-то нельзя по закону. Кокорин сейчас получает 20 тыс. рублей по контракту. Я точно знаю».
Если Кокорин отправится в «Зенит-2», то играть он будет в ПФЛ.
В зоне «Запад» «Зенит-2» сейчас идет третьими, отставая от лидера «Велеса» на четыре очка (имея на игру больше). Сезон возобновится в апреле, сыграть останется девять матчей. Пока еще у «Зенита-2» есть шанс на выход в ФНЛ. Такие задачи, возможно, предстоит решать Кокорину весной.