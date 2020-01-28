«Зенит» выгоняет Кокорина. Что вообще происходит?

24 января. Один из комментаторов предположил, что есть трудности из-за спорных моментов по контракту Кокорина еще в «Динамо». Ротенберг заявил, что эти вопросы, если они остались, будут решены.

Футболист в это время тренировался с «Зенитом».

25 января. Кокорин по-прежнему не в «Сочи». Более того, он вышел с капитанской повязкой еще на один матч «Зенита» – с «Зальцбургом». И отыграл час.

А в «Сочи» уже ждет тренер Владимир Федотов: «Вместе найдем подход и нужные слова, чтобы в «Сочи» Кокорин показал свое истинное лицо настоящего человека и футболиста».

26 января. Воскресенье прошло без потрясений. Но и дело с места не сдвинулось.

27 января. Агент Кокорина категоричен: «На второй сбор «Сочи» Кокорин не поедет». По информации «Спорт-Экспресса», вопрос решится 29-го числа, как раз с этого дня у «Зенита» запланирован второй сбор в Испании.

28 января. Неожиданное сообщение в сторис инстаграма жены Кокорина – Дарьи Валитовой: «Саша не продолжит свою карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили, что, так как он не намерен продолжать карьеру в «Сочи», руководство «Зенита» приняло решение отправить его до конца сезона тренироваться и играть за «Зенит-2».