Прошли сутки – с (не)трансфером Кокорина в «Сочи» происходит непонятное
Первая официальная информация об аренде Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи» появилась больше дня назад. С тех пор произошло много событий, но полного понимания, что трансфер состоялся, так и не появилось. Для начала – составим полную хронологию произошедшего.
- 21 января, 10:03. «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники сообщает, что Александр Кокорин проведет остаток сезона в аренде в «Сочи».
- 10:27. «Сочи» в официальном твиттере клуба подтверждает аренду Кокорина у «Зенита».
- 16:15. «Зенит» публикует стартовый состав на товарищеский матч с катарским клубом «Аль-Увайнах». Кокорин – в основе.
- 17:00-17:50. Кокорин выходит на матч с капитанской повязкой и оформляет хет-трик в первом тайме.
- 22 января, 12:10. Журналисты различных изданий, находящиеся в Катаре, сообщают, что Кокорин участвует в утренней тренировке «Зенита».
- 13:27. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии ТАСС подтвердил аренду Кокорина. Это первое подтверждение от «Зенита».
Журналист Василий Конов сообщил, что на 14:00 22 января в Электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) РПЛ переход не зарегистрирован, то есть Кокорин официально остается игроком «Зенита», но проверить мы это не можем.
«Зенит» подтвердил аренду только на следующий день
В первый день все сообщения о том, что аренда Кокорина уже состоялась, исходили исключительно от «Сочи». Изначально клуб подтвердил это после звонков журналистов, затем – на официальных каналах в социальных сетях, после этого в интервью официальных лиц клуба.
Помимо «Сочи» сообщение об аренде было только в социальных сетях РПЛ. Мы предполагаем, что они разместили его исключительно на основании новостей от «Сочи», так как в базе данных на сайте РПЛ переход игрока на тот момент зарегистрирован не был.
22 января генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с ТАСС подтвердил аренду Кокорина без дополнительных комментариев. «Зенит» подтверждает договоренность с «Сочи» об аренде Александра Кокорина», – сообщил он.
Что говорили об этом участники перехода?
Три разные стороны развернуто высказали свое мнение о трансфере: представители «Сочи», Сергей Семак и отчим Александра Кокорина.
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко («СЭ» / ТАСС / «Чемпионат»)
«Мы договорились об аренде Кокорина. Сейчас не могу точно сказать, когда игрок прибудет в расположение команды, постараемся, чтобы он приехал уже на второй сбор. Самое главное, чтобы команда начала показывать тот футбол, на который рассчитываем, это самая важная задача. Кокорин однозначно поможет стать лучше.
В премьер-лиге в любом случае надо оставаться, не хочется даже думать о вылете. Кокорин, естественно, нас усилит и поможет выполнить задачу, в нем сомнений нет.
Безусловно, это талантливый футболист, безусловно, он усилит команду, и мы надеемся, что и болельщикам он будет интересен и, возможно, кто-то будет ходить на футбол в «Сочи», чтобы посмотреть на Александра. На данный момент он находится не в расположении команды
Все уже написано и озвучено. Он играет сейчас за «Зенит»? А кто сказал, что сейчас он в «Сочи»? Что касается того, что «Зенит» не объявил об аренде Кокорина, то трансферное окно еще открыто».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак (сайт «Зенита»)
«Конечно, он был расстроен сегодняшними новостями, я с ним разговаривал. То, что сегодня он вышел играть, — это доверие тренера. Мое отношение к нему не поменялось — это тот игрок, который может усилить нашу команду, тот футболист, который нам нужен. Он доказывает это на каждой тренировке и доказал в сегодняшнем матче. То, что сегодня он вышел на поле с капитанской повязкой, — это доверие команды прежде всего. Ребята хотели поддержать Александра, и я рад и горд за свою команду, за то, что они вместе с Сашей, мы все вместе с Сашей. А дальше — будем делать то, что должны делать.
Конечно, неприятно было — ему и не только ему — услышать информацию, которая сегодня появилась, но мы все должны заниматься тем, чем мы занимаемся. Что касается его будущего здесь, то я не принимаю решения об этом, к большому сожалению. Как будет развиваться ситуация, сказать достаточно сложно».
Отчим и агент Кокорина Кирилл Логинов (Sport24 / «РБ Спорт»)
«Если вы хотите узнать мое мнение, я думаю, что Сашино мнение не учитывалось. Знал ли тренерский штаб? Это у них надо спрашивать. С чего вообще взяли, что Саша переходит в «Сочи»? Если этот клуб подтвердил, то все вопросы к ним. Пойдет ли эта аренда Саше на пользу? Нет, не пойдет.
Что касается слов Семака, что в клубе на Кокорина рассчитывают, то я вижу, что Сергей Богданович – профессиональный и порядочный человек. Он большой специалист. К его мнению есть смысл прислушиваться. Он, как многие деятели, на протяжении жизни хвостом не вилял и замечен за этим не был».