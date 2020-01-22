Прошли сутки – с (не)трансфером Кокорина в «Сочи» происходит непонятное

Что говорили об этом участники перехода?

Три разные стороны развернуто высказали свое мнение о трансфере: представители «Сочи», Сергей Семак и отчим Александра Кокорина.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко («СЭ» / ТАСС / «Чемпионат»)

«Мы договорились об аренде Кокорина. Сейчас не могу точно сказать, когда игрок прибудет в расположение команды, постараемся, чтобы он приехал уже на второй сбор. Самое главное, чтобы команда начала показывать тот футбол, на который рассчитываем, это самая важная задача. Кокорин однозначно поможет стать лучше.

В премьер-лиге в любом случае надо оставаться, не хочется даже думать о вылете. Кокорин, естественно, нас усилит и поможет выполнить задачу, в нем сомнений нет.

Безусловно, это талантливый футболист, безусловно, он усилит команду, и мы надеемся, что и болельщикам он будет интересен и, возможно, кто-то будет ходить на футбол в «Сочи», чтобы посмотреть на Александра. На данный момент он находится не в расположении команды

Все уже написано и озвучено. Он играет сейчас за «Зенит»? А кто сказал, что сейчас он в «Сочи»? Что касается того, что «Зенит» не объявил об аренде Кокорина, то трансферное окно еще открыто ».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак (сайт «Зенита»)

«Конечно, он был расстроен сегодняшними новостями, я с ним разговаривал. То, что сегодня он вышел играть, — это доверие тренера. Мое отношение к нему не поменялось — это тот игрок, который может усилить нашу команду, тот футболист, который нам нужен. Он доказывает это на каждой тренировке и доказал в сегодняшнем матче. То, что сегодня он вышел на поле с капитанской повязкой, — это доверие команды прежде всего. Ребята хотели поддержать Александра, и я рад и горд за свою команду, за то, что они вместе с Сашей, мы все вместе с Сашей. А дальше — будем делать то, что должны делать.

Конечно, неприятно было — ему и не только ему — услышать информацию, которая сегодня появилась, но мы все должны заниматься тем, чем мы занимаемся. Что касается его будущего здесь, то я не принимаю решения об этом, к большому сожалению. Как будет развиваться ситуация, сказать достаточно сложно».

Отчим и агент Кокорина Кирилл Логинов (Sport24 / «РБ Спорт»)

«Если вы хотите узнать мое мнение, я думаю, что Сашино мнение не учитывалось. Знал ли тренерский штаб? Это у них надо спрашивать. С чего вообще взяли, что Саша переходит в «Сочи»? Если этот клуб подтвердил, то все вопросы к ним. Пойдет ли эта аренда Саше на пользу? Нет, не пойдет.

Что касается слов Семака, что в клубе на Кокорина рассчитывают, то я вижу, что Сергей Богданович – профессиональный и порядочный человек. Он большой специалист. К его мнению есть смысл прислушиваться. Он, как многие деятели, на протяжении жизни хвостом не вилял и замечен за этим не был».