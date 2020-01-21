Александр Кокорин
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#Александр Кокорин #Футбол #РПЛ #Зенит #Сочи

Через семь часов после объявления об аренде в «Сочи» Кокорин сделал дубль за «Зенит» ¯\_(ツ)_/¯

21 января, 17:25

21 января – бурный день для Александра Кокорина.

Примерно в 10:30-11:00 «Сочи» на всех площадках официально подтвердил, что Кокорин уходит к ним в аренду до конца сезона. 

В 17:00 начался товарищеский матч «Зенита» с катарским клубом «Аль Увайнах». Кокорин вышел в стартовом составе. И сделал дубль за 9 минут. Кстати, он еще с капитанской повязкой.

в чате официального ютуб-канала «Зенита», где идет прямая трансляция матча, зрители массово ставят тег #ОставьтеКокорина.

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