Через семь часов после объявления об аренде в «Сочи» Кокорин сделал дубль за «Зенит» ¯\_(ツ)_/¯

21 января – бурный день для Александра Кокорина.

Примерно в 10:30-11:00 «Сочи» на всех площадках официально подтвердил, что Кокорин уходит к ним в аренду до конца сезона.

В 17:00 начался товарищеский матч «Зенита» с катарским клубом «Аль Увайнах». Кокорин вышел в стартовом составе. И сделал дубль за 9 минут. Кстати, он еще с капитанской повязкой.