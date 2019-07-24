У Заболотного уже три очка по «гол плюс пас» за «Зенит-2». Свой первый мяч он забил в пустые ворота

Пару месяцев назад Заболотный стал с «Зенитом» чемпионом России. Перед сезоном он забил два мяча в товарищеской игре с «Ваккером» (6:1), но слухи о возможном уходе игрока усиливались. Главным вариантом был «Сочи» (где уже есть вратарь Заболотный), форвард же переходить туда не хотел из-за снижения зарплаты.

Впрочем, по информации Sport24, «Сочи» предлагал ему те же условия, но Заболотный не захотел расторгать контракт с «Зенитом» – он был согласен на аренду. Позже все объяснил Сергей Семак: есть конфликт интересов, пока Заболотный тренируется с «Зенитом-2», претензий к его работе на тренировках нет.

В обоих турах первенства ПФЛ «Зенит-2» с одинаковым счетом 2:0 обыграл «Муром» и «Долгопрудный». В первой игре Заболотный сделал голевую передачу, а во второй помимо голевого паса отметился еще и забитым мячом.