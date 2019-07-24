У Заболотного уже три очка по «гол плюс пас» за «Зенит-2». Свой первый мяч он забил в пустые ворота
Антон Заболотный забивает за «Зенит-2», но в главной команде на него пока не рассчитывают.
- Последнее результативное действие Антона Заболотного в «Зените» датировано 4 мая – голевой пас в игре с «Ахматом»;
- Последний гол состоялся 8 ноября прошлого года – в ворота «Бордо»;
- Последний раз два матча по 90 минут за «Зенит» Заболотный провел в прошлом мае – в конце сезона-2017/18, когда уже было ясно, что чемпионат для клуба провален.
Пару месяцев назад Заболотный стал с «Зенитом» чемпионом России. Перед сезоном он забил два мяча в товарищеской игре с «Ваккером» (6:1), но слухи о возможном уходе игрока усиливались. Главным вариантом был «Сочи» (где уже есть вратарь Заболотный), форвард же переходить туда не хотел из-за снижения зарплаты.
Впрочем, по информации Sport24, «Сочи» предлагал ему те же условия, но Заболотный не захотел расторгать контракт с «Зенитом» – он был согласен на аренду. Позже все объяснил Сергей Семак: есть конфликт интересов, пока Заболотный тренируется с «Зенитом-2», претензий к его работе на тренировках нет.
В обоих турах первенства ПФЛ «Зенит-2» с одинаковым счетом 2:0 обыграл «Муром» и «Долгопрудный». В первой игре Заболотный сделал голевую передачу, а во второй помимо голевого паса отметился еще и забитым мячом.
Кстати, в заявку на сезон в РПЛ «Зенит» все-таки включил Заболотного. Пока же игроку придется осваиваться в ПФЛ. Следующий матч «Зенит-2» сыграет с владимирским «Торпедо» 1 августа.