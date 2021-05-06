Владислав Радимов
Зенит-2
Радимов дисквалифицирован на пять матчей ПФЛ за поход в судейскую
06 мая, 19:28
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов получил несколько наказаний по итогам матча ПФЛ против «Твери».
По данным КДК, Радимов:
- Был удален на 12-й минуте за оскорбление судейской бригады.
- Через 11 минут был удален повторно, так как вернулся из подтрибунного помещения.
- После игры снова оскорбил судей, зайдя в судейскую комнату.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц подтвердил, что Радимов дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 50 тысяч рублей. Интересно, что санкции за те же самые проступки получил и представители «Твери» – президент Мамука Аджоев и спортивный директор Алексей Панфилов.
«Зенит-2» идет в зоне ПФЛ четвертым. До конца сезона осталось восемь матчей.
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