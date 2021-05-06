Радимов дисквалифицирован на пять матчей ПФЛ за поход в судейскую

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов получил несколько наказаний по итогам матча ПФЛ против «Твери».

По данным КДК, Радимов:

Был удален на 12-й минуте за оскорбление судейской бригады.

Через 11 минут был удален повторно, так как вернулся из подтрибунного помещения.

После игры снова оскорбил судей, зайдя в судейскую комнату.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц подтвердил, что Радимов дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 50 тысяч рублей. Интересно, что санкции за те же самые проступки получил и представители «Твери» – президент Мамука Аджоев и спортивный директор Алексей Панфилов.

«Зенит-2» идет в зоне ПФЛ четвертым. До конца сезона осталось восемь матчей.