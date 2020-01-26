Мы два месяца не вспоминали про «Спартак». Как у него вообще дела?

Продажа Бакаева

За это время «Спартак» лишился 20-летнего Солтмурада Бакаева. Младший из братьев (в основе заиграл Зелимхан) подписал контракт с «Рубином» Леонида Слуцкого. Это удар по имиджу «Спартака» – с Бакаевым не договорились по новому соглашению, поэтому летом он вообще мог уйти бесплатно. Сошлись на компромиссном решении: «Спартак» продал Бакаева за 20 миллионов рублей, а в соглашении прописал опцию обратного выкупа – 4,5 миллиона евро.

У «Спартака» появится новый спонсор

Его представление обещают 27 декабря. Это будет компания ZTE – китайский производитель оборудования и мобильных телефонов. «Бизнес Online» расписал в большом материале, что «Спартак» получит с этой сделки 30 миллионов рублей. ZTE уже засвечен в спорте: корпорация спонсировала «Севилью» и имела партнерство с клубами НБА.

Тяжелые сборы в ОАЭ

Об этом написал в инстаграме Зелимхан Бакаев: «ОАЭ - это не курорт. Самые непростые сборы в моей карьере. Но я знаю ради чего! Всевышний вознаграждает за тяжелый труд!». В начале февраля «Спартак» поборется за «Кубок Матч Премьер». «Партизан», «Локомотив» и «Ростов» – будущие соперники по играм.