Мы два месяца не вспоминали про «Спартак». Как у него вообще дела?
В российском футболе продолжается зимний перерыв – РПЛ отдыхает еще с начала декабря. Сейчас команды работают на сборах и набирают форму через товарищеские матчи. В «Спартаке» все неожиданно тихо: никого не увольняют, не переводят во вторую команду и публично не опускают. Неужели там все совсем глухо? Нет – важные новости все-таки есть.
Продажа Бакаева
За это время «Спартак» лишился 20-летнего Солтмурада Бакаева. Младший из братьев (в основе заиграл Зелимхан) подписал контракт с «Рубином» Леонида Слуцкого. Это удар по имиджу «Спартака» – с Бакаевым не договорились по новому соглашению, поэтому летом он вообще мог уйти бесплатно. Сошлись на компромиссном решении: «Спартак» продал Бакаева за 20 миллионов рублей, а в соглашении прописал опцию обратного выкупа – 4,5 миллиона евро.
У «Спартака» появится новый спонсор
Его представление обещают 27 декабря. Это будет компания ZTE – китайский производитель оборудования и мобильных телефонов. «Бизнес Online» расписал в большом материале, что «Спартак» получит с этой сделки 30 миллионов рублей. ZTE уже засвечен в спорте: корпорация спонсировала «Севилью» и имела партнерство с клубами НБА.
Тяжелые сборы в ОАЭ
Об этом написал в инстаграме Зелимхан Бакаев: «ОАЭ - это не курорт. Самые непростые сборы в моей карьере. Но я знаю ради чего! Всевышний вознаграждает за тяжелый труд!». В начале февраля «Спартак» поборется за «Кубок Матч Премьер». «Партизан», «Локомотив» и «Ростов» – будущие соперники по играм.
Разрыв контракта с Джано
Джано Ананидзе принадлежал «Спартаку» с 2007 года. Он провел в России всю взрослую карьеру и никогда полноценно не менял клуб. Ананидзе пережил кучу травм и две аренды в «Ростов» и «Крылья», но этой зимой все-таки ушел из «Спартака». Контракт разорвали по обоюдному согласию, а Джано сразу подписался с кипрским «Анортосисом». Агент Ананидзе уже высказал, что борьба за чемпионство в кипрской лиге приятнее барахтанья в середине таблицы.
«Спартак» не поддержал расширение
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд. Только «Спартак» и «Зенит» высказались против любых вариантов расширения. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал об этом подробнее: «Не очевидны и экономические предпосылки к расширению – это касается как средней посещаемости матчей в отдельных регионах, так и уровня доходов клубов от реализации телевизионных и коммерческих прав».
Новая коллекция одежды и контракт Тедеско
«Спартак» выпустил эксклюзивные комплекты к юбилею Игоря Нетто. На официальном сайте «Спартака» пишут, что в одежде сочетаются новые тенденции и черты ретро. Тут можно посмотреть фотографии. Остается в команде и Доменико Тедеско. В начале зимы запустили слух, что у него есть разногласия с руководством. Инсайдеры «СЭ» все опровергли: Тедеско в России нравится.