Заводящего «Спартака» увезли в Петербург на допрос о драке, которая была полгода назад
Перед матчем «Зенит» – «Спартак» широко обсуждалась тема о фанатах «Спартака». Фактически она затмила даже события в игре:
- Фанатов задерживали во время матча молодежек и в городе, некоторых не допустили до игры основных команд;
- По информации «Фонтанки», Центр «Э» петербургского ГУ МВД заметил автобус и несколько автомобилей с примерно 50 фанатами «Спартак», там также нашли биты, капы и боксерские перчатки;
- На самом матче использовались глушилки, когда фанаты «Спартака» заряжали нецензурные заряды про Дзюбу.
А таким был новый поворот в этой истории:
На стадионе задержали заводящего со спартаковского сектора Валерия Бевза (больше известен как Валера Амиго). Правонарушение – статья 20.31 КоАП РФ. Болельщика забрали за «мелкое хулиганство, выразившееся в явном неуважении к обществу». Ниже – скрин протокола:
Был еще один неприятный эпизод, о котором рассказал директор фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов: «Во время матча Валера упал с решетки на перила. Побледнел, ему стало плохо. Другие болельщики помогли ему выйти в подтрибунку, куда тут же подошли полицейские. Думаю, они хотели задержать его после матча и сразу отвезти в отделение. Но, поняв, что Валере реально плохо, отвели его в машину «Скорой помощи», где фельдшер настаивал на госпитализации, подозревая внутреннее кровотечение».
Допрос состоялся прямо на стадионе. Позже Бевза отпустили, но в Москве его снова задержали и вызвали в отдел полиции на Петровке – оттуда доставили в Санкт-Петербург.
Бевз проходит по делу как свидетель драки в Петербурге на набережной канала Грибоедова, которая прошла в период с 11 по 12 мая. Подробности не уточняются. А странностей здесь сразу несколько.
- Согласно календарю РПЛ, драка могла быть между фанатами «Зенита» и ЦСКА (12 мая у них был матч), но это только предположение;
- Бевза вызвали спустя более чем полгода после инцидента;
- Есть фотография, согласно которой Бевз был в это время на матче «Спартак» – «Уфа» (12 мая).
«Чемпионат» утверждает, что фанатская трибуна «Спартака» номинально разделена на «Фратрию» (активно выступала против Глушакова и Кононова) и Supporters Group (не участвовала в акциях против тренеров и игроков). Бевз принадлежит ко второй группировке. Судя по интервью Коршунова, он также:
- Не был в Сан-Марино, где исполнялись матерные заряды про Дзюбу;
- В момент оскорблений Дзюбы на матче «Зенит» – «Спартак» – ничего не кричал в мегафон (видео с камер);
- В полиции не согласился со всеми обвинениями, его отпустили, он уехал в Москву.
Глава ВОБ Александр Шпрыгин прокомментировал ситуацию для «СЭ». По его мнению, вся эта история связана с Евро-2020, четыре матча которого пройдут в Санкт-Петербурге будущим летом.
«Их внимание к болельщицкой среде не сойдет ранее 1-го тура следующего чемпионата России, когда чемпионат Европы окажется позади. Если Амиго не причастен к каким-либо уголовным делам, не думаю, что это задержание грозит ему серьезными обвинениями. Это просто один из способов держать человека «в тонусе».
Сейчас просто локальный период, перед Евро-2020 фанатизм приводят «в тонус», – уверен Шпрыгин.
Фанаты «Зенита» и ЦСКА отреагировали на произошедшее. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга Александр Холодов по просьбе зенитовских болельщиков съездил проверить условия содержания фанатов «Спартака».
А инстаграм фанатского объединения ЦСКА «Люди в черном» выпустил сообщение с критикой руководства одного из клубов. Понятно какого, хоть он и не был указан прямо.