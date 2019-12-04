Заводящего «Спартака» увезли в Петербург на допрос о драке, которая была полгода назад

Был еще один неприятный эпизод, о котором рассказал директор фан-клуба «Спартака» Валентин Коршунов: «Во время матча Валера упал с решетки на перила. Побледнел, ему стало плохо. Другие болельщики помогли ему выйти в подтрибунку, куда тут же подошли полицейские. Думаю, они хотели задержать его после матча и сразу отвезти в отделение. Но, поняв, что Валере реально плохо, отвели его в машину «Скорой помощи», где фельдшер настаивал на госпитализации, подозревая внутреннее кровотечение».

Допрос состоялся прямо на стадионе. Позже Бевза отпустили, но в Москве его снова задержали и вызвали в отдел полиции на Петровке – оттуда доставили в Санкт-Петербург.