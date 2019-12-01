В Питере задерживают фанатов «Спартака». Что происходит?
Сегодня утром «Фонтанка» запустила новость: в Питере задержаны 86 болельщиков, 81 из них – фанаты «Спартака». Все покидали кабинеты с протоколами, полученные за мелкое хулиганство, пятеро поехали в полицию из-за пьянства на улицах Питера.
Дальше – еще одна новость. По информации того же издания, центр «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РФ) предотвратил несколько драк между болельщиками «Зенита» и «Спартака».
«Supporters News» (сообщество фанатов «Спартака») дополнило имеющуюся информацию: на данный момент полиция задержала около 200 болельщиков из Москвы. Никакого официального подтверждения этой информации нет.
За что задерживают болельщиков
1. За пьянство. Из-за этого в полицию отвезли нескольких фанатов за день до матча.
2. За организацию возможных драк. «Фонтанка» пишет: при болельщиках «Спартака» были биты, капы, боксерские перчатки. Задержанных фанатов «Зенита» отпускали, ограничившись устными беседами
3. За расклеивание стикеров.
Журналисты «СЭ» связались с фанатом «Спартака» по имени Всеволод, который дал еще одну версию:
«Сегодня сидел в кафе и обедал, Приехал центр «Э» и обычные полицейские. Всех забрали. Просто так. На любые вопросы ответ следующий: «Вы сами все знаете. Во избежание беспорядков». Самое дикое, что мы мирно сидели в компании питерских болельщиков.
Привезли в участок, заставили срезать с зимней одежды разные элементы. Либо оставаться без нее. Без одежды. Что дальше? Дальше суд. В понедельник. Всем шьют мат в общественном месте. Крепят всех подряд. С нами молодые болельщики разные. Один человек с нами инвалид. Он с нерабочей правой рукой тоже, видимо, хотел драться. Мы в коридоре сидим, фанаты по камерам. Ночью забрали около ста человек».