В Питере задерживают фанатов «Спартака». Что происходит?

Сегодня утром «Фонтанка» запустила новость: в Питере задержаны 86 болельщиков, 81 из них – фанаты «Спартака». Все покидали кабинеты с протоколами, полученные за мелкое хулиганство, пятеро поехали в полицию из-за пьянства на улицах Питера.

Дальше – еще одна новость. По информации того же издания, центр «Э» (Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РФ) предотвратил несколько драк между болельщиками «Зенита» и «Спартака».

«Supporters News» (сообщество фанатов «Спартака») дополнило имеющуюся информацию: на данный момент полиция задержала около 200 болельщиков из Москвы. Никакого официального подтверждения этой информации нет.