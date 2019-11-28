За что фаната «Зенита» осудили почти на два года
Жителю Санкт-Петербурга Артуру Данилову дали год и восемь месяцев колонии-поселения за насилие в отношении представителя власти. Он ударил ногой полицейского в перерыве футбольного матча. Сам Данилов рассказывал, что события того вечера почти не помнит, а никакого злого умысла в его действиях не было. Вину он так и не признал.
Из-за чего его наказали?
«Зенит» и «Краснодар» играли в четвертом туре РПЛ. Тот матч вспоминают по курьезному автоголу Дугласа Сантоса, мячу Дзюбы в добавленное время и дебюту Малкома в российском футболе. Была в нем и еще одна история, которой тогда не придали сильного значения. В перерыве матча у сотрудников ОМОНа возник конфликт с фанатами «Зенита».
Все произошло из-за ограничения зоны курения. Во время прошлого сезона лишних ограждений не было, а тогда болельщиков смутил неожиданно возникший ограничительный забор. Они стали отодвигать ограду, на что отреагировали сотрудники ОМОНа. «СЭ» писал, что причиной столкновения стала словесная перепалка.
Потом она переросла в реальную драку с применением силы. Видео выкладывал корреспондент издания «Спорт день за днем» Дмитрий Зимин. Мы тоже рассказывали об этой драке в обзорном материале по событиям матча. На обстановке сказался и другой инцидент с фанатами и полицией, который произошел в Ростове.
Досталось не только болельщикам. «Фонтанка» рассказывала, что одному из бойцов ОМОНа метнули камень в глаз. «Серьезных нарушений общественного порядка допущено не было», – так реагировали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти. Только 17 человек все равно доставили в участок, где на них составили административные протоколы.
Потом оказалось, что нарушения все-таки были. По итогам той драки задержали сразу четырех человек. До этого дня главным наказанием для них был год колонии-поселения для фаната Дениса Первачука. Он признал вину в том, что ударил по лицу заместителя командира батальона. Еще двоих болельщиков приговорили к штрафам по 15-20 тысяч рублей.