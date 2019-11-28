Зенит
РПЛ
Футбол
Краснодар
Поделиться:
Комментарии:
0
#Зенит #Футбол #РПЛ #Краснодар

За что фаната «Зенита» осудили почти на два года

28 ноября 2019, 15:00
Александр Плеханов

Жителю Санкт-Петербурга Артуру Данилову дали год и восемь месяцев колонии-поселения за насилие в отношении представителя власти. Он ударил ногой полицейского в перерыве футбольного матча. Сам Данилов рассказывал, что события того вечера почти не помнит, а никакого злого умысла в его действиях не было. Вину он так и не признал.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Из-за чего его наказали?

«Зенит» и «Краснодар» играли в четвертом туре РПЛ. Тот матч вспоминают по курьезному автоголу Дугласа Сантоса, мячу Дзюбы в добавленное время и дебюту Малкома в российском футболе. Была в нем и еще одна история, которой тогда не придали сильного значения. В перерыве матча у сотрудников ОМОНа возник конфликт с фанатами «Зенита».

Все произошло из-за ограничения зоны курения. Во время прошлого сезона лишних ограждений не было, а тогда болельщиков смутил неожиданно возникший ограничительный забор. Они стали отодвигать ограду, на что отреагировали сотрудники ОМОНа. «СЭ» писал, что причиной столкновения стала словесная перепалка.

Потом она переросла в реальную драку с применением силы. Видео выкладывал корреспондент издания «Спорт день за днем» Дмитрий Зимин. Мы тоже рассказывали об этой драке в обзорном материале по событиям матча. На обстановке сказался и другой инцидент с фанатами и полицией, который произошел в Ростове. 

Досталось не только болельщикам. «Фонтанка» рассказывала, что одному из бойцов ОМОНа метнули камень в глаз. «Серьезных нарушений общественного порядка допущено не было», – так реагировали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти. Только 17 человек все равно доставили в участок, где на них составили административные протоколы.

Потом оказалось, что нарушения все-таки были. По итогам той драки задержали сразу четырех человек. До этого дня главным наказанием для них был год колонии-поселения для фаната Дениса Первачука. Он признал вину в том, что ударил по лицу заместителя командира батальона. Еще двоих болельщиков приговорили к штрафам по 15-20 тысяч рублей.

Не пропусти нас в соцсетях
Вокруг «Зенита» есть и много хорошего
Дзюба забил гол в порванной майке. Под ней была другая – с его празднованием
Пушка Ракицкого – секретное оружие «Зенита», которое не подводит. Теперь не только со штрафных!
«Зенит» – почти как «Ман Сити»: тоже забил 8 (но 3 отменили)
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Зенит
#Футбол
#РПЛ
#Краснодар