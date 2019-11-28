За что фаната «Зенита» осудили почти на два года

Из-за чего его наказали?

«Зенит» и «Краснодар» играли в четвертом туре РПЛ. Тот матч вспоминают по курьезному автоголу Дугласа Сантоса, мячу Дзюбы в добавленное время и дебюту Малкома в российском футболе. Была в нем и еще одна история, которой тогда не придали сильного значения. В перерыве матча у сотрудников ОМОНа возник конфликт с фанатами «Зенита».

Все произошло из-за ограничения зоны курения. Во время прошлого сезона лишних ограждений не было, а тогда болельщиков смутил неожиданно возникший ограничительный забор. Они стали отодвигать ограду, на что отреагировали сотрудники ОМОНа. «СЭ» писал, что причиной столкновения стала словесная перепалка.

Потом она переросла в реальную драку с применением силы. Видео выкладывал корреспондент издания «Спорт день за днем» Дмитрий Зимин. Мы тоже рассказывали об этой драке в обзорном материале по событиям матча. На обстановке сказался и другой инцидент с фанатами и полицией, который произошел в Ростове.