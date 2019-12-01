«Спартак» всем составом вышел на матч в снудах. Никто не знает: реклама это или акция поддержки болельщиков
UPD: Анонимный телеграм-канал «Мутко против» (на данный момент там более 23 тысяч подписчиков, специализируется на инсайдах вокруг российского футбола. Первым сообщил о том, что Смолова и Живоглядова остановили сотрудники ДПС перед матчем со «Спартаком», первым опубликовал систему штрафов в сборной России) написал:
«Это не перформанс «Спартака» в поддержку болельщиков. Это должна была быть акция Nike, которую сорвал Сергей Семак.
Планировалось, что футболисты обеих команд выйдут на поле в снудах своего технического спонсора. Однако уже в подтрибунном помещении, за пару минут до выхода команд на поле главный тренер питерцев сказал своим футболистам снять шарфы».
Необычное перед матчем «Спартака» и «Зенита». Футболисты «Спартака» в полном составе вышли на построение в снудах.
Здесь есть две версии, почему это вообще произошло. Первая – таким образом футболисты утеплились (реклама этого аксессуара была недавно в клубном инстаграме). Но здесь возникает вопрос: как тренерский штаб и администраторы «Спартака» не учли, что матч будет проходить под закрытой крышей?
Вторая версия появилась в комментариях к посту комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля: пользователи связали это с поддержкой фанатов «Спартака», которых массово задерживали перед матчем.