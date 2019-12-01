«Спартак» всем составом вышел на матч в снудах. Никто не знает: реклама это или акция поддержки болельщиков

UPD: Анонимный телеграм-канал «Мутко против» (на данный момент там более 23 тысяч подписчиков, специализируется на инсайдах вокруг российского футбола. Первым сообщил о том, что Смолова и Живоглядова остановили сотрудники ДПС перед матчем со «Спартаком», первым опубликовал систему штрафов в сборной России) написал:

«Это не перформанс «Спартака» в поддержку болельщиков. Это должна была быть акция Nike, которую сорвал Сергей Семак. Планировалось, что футболисты обеих команд выйдут на поле в снудах своего технического спонсора. Однако уже в подтрибунном помещении, за пару минут до выхода команд на поле главный тренер питерцев сказал своим футболистам снять шарфы».

Необычное перед матчем «Спартака» и «Зенита». Футболисты «Спартака» в полном составе вышли на построение в снудах.