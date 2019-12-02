Дзюба VS спартаковские фанаты. В новой серии – глушилки, баннеры с матом, слова про секту и фашистов

Но болельщики «Спартака» все равно вывесили оскоhбительные баннеры. Как передает Sport24, несколько таких баннеров (оформлены под разную стилистику) они посвятили Дзюбе.

В микст-зоне стадиона Артем Дзюба отказался от общения с журналистами. Он лишь сказал короткую реплику: «Одни лают и хрюкают, другие забивают. Это я сказал тем, кто сектанты, которые фашисты, а остальные – нормальные болельщики».

Несколько реакций на тему этих стычек фанатов и Дзюбы:

• Сергей Семак: «Не стоит делить болельщиков. Нецензурщина периодически происходит, к большому сожалению. С этим нужно бороться, должна быть культура боления. Нужно болеть цивилизованно, поддерживать команду. Если несется мат, не важно с чьей стороны, для меня это плохо в любом случае».

• Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев: «Глушилки сработали тогда, когда лексика стала выходить за рамки приличия. Хочу отметить, что болельщики обеих команд на протяжении большей части матча болели по-футбольному. Это давало заряд игрокам. Мне кажется, мат надо исключать, тем более в таком месте массового скопления людей, как стадион».

• Глава комитета по этике Семен Андреев сказал, рассмотрят слова Дзюбы, если поступит обращение по этой теме: «Если в комитет по этике поступит обращение от РФС или от РПЛ, мы обязательно рассмотрим эти слова. Мое личное отношение? Я его не высказываю. Оно будет соответствовать решению нашего комитета, если это дело будет рассмотрено».

Вот такая реакция на Дзюбу в социальных сетях: