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#РПЛ #Футбол #Спартак #Зенит #Джордан Ларссон #Ярослав Ракицкий #Магомед Оздоев

Матч «Зенита» и «Спартака» – это странности и негатив

01 декабря 2019, 21:38

Матч «Зенита» и «Спартака» – скучное явление с точки зрения футбола. Эта встреча запомнилась больше не какими-то моментами на поле, а, скорее, тем, что было вокруг него.

Главный эпизод матча – удаление Оздоева

«Зенит» реализовал преимущество в первом тайме. Если бы не забил гол, ситуация после удаления Оздоева могла бы быть плачевнее для него. Для сравнения. В первом тайме «Зенит» процент владения мячом был в пользу «Зенита: 60% против 40%. Через 10 минут после удаления Оздоева процент изменился в сторону «Спартака»: 14% против 86%.

«Спартак» стал крепче визуально. Вот только перевести это преимущество в забитые голы не удалось. «Зенит» даже в меньшинстве был эффективнее: периодически Дзюба убегал в контратаку и создавал моменты у ворот Максименко.

Главным (и самым спорным) моментом для «Спартака» стал эпизод с Ярославом Ракицким: когда Ларссон делал передачу с фланга, и Ракицкий в подкате задел мяч рукой.

Глушилки растворили кричалки про Дзюбу. Зато они не работали, когда фанаты «Зенита» оскорбляли Москву

В последнее время было слишком много негатива в адрес Артема Дзюбы: в его адрес болельщики кричали оскорбления во время матча России и Сан-Марино. В Екатеринбурге на матче «Урала» и «Спартака» Дзюбу оскорбляли фанаты из Москвы. «Зенит» подготовился к тому, чтобы это не произошло в матче в Санкт-Петербурге. Во время зарядов против Дзюбы специальные глушилки перебивали фанатов.

Зато, как пишут в социальных сетях, они не работали, когда фанаты «Зенита» кричали против Москвы.

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Главное события вокруг матча – задержание болельщиков

Если кратко: до начала матча фанатов «Спартака» задерживали за:

1. Пьянство на улицах Санкт-Петербурга.

2. Подготовки к драке.

3. Расклеивании стикеров на улицах.

Есть болельщики, которые говорят, что их забрали в отделение полиции просто так. Подробнее эту историю мы расписали здесь.

Организаторам не удалась даже безобидная акция

«Спартак» вышел на матч в таких снудах.

По данным канала «Мутко против», Nike организовывал совместную акцию: обе команды должны были выйти на поле в таком виде. В последний момент со стороны «Зенита» все сорвал Сергей Семак, сказав своим игрокам, чтобы те сняли снуды перед выходом.

Все фото: Зенит
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