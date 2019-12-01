Матч «Зенита» и «Спартака» – это странности и негатив
Матч «Зенита» и «Спартака» – скучное явление с точки зрения футбола. Эта встреча запомнилась больше не какими-то моментами на поле, а, скорее, тем, что было вокруг него.
Главный эпизод матча – удаление Оздоева
«Зенит» реализовал преимущество в первом тайме. Если бы не забил гол, ситуация после удаления Оздоева могла бы быть плачевнее для него. Для сравнения. В первом тайме «Зенит» процент владения мячом был в пользу «Зенита: 60% против 40%. Через 10 минут после удаления Оздоева процент изменился в сторону «Спартака»: 14% против 86%.
«Спартак» стал крепче визуально. Вот только перевести это преимущество в забитые голы не удалось. «Зенит» даже в меньшинстве был эффективнее: периодически Дзюба убегал в контратаку и создавал моменты у ворот Максименко.
Главным (и самым спорным) моментом для «Спартака» стал эпизод с Ярославом Ракицким: когда Ларссон делал передачу с фланга, и Ракицкий в подкате задел мяч рукой.
Глушилки растворили кричалки про Дзюбу. Зато они не работали, когда фанаты «Зенита» оскорбляли Москву
В последнее время было слишком много негатива в адрес Артема Дзюбы: в его адрес болельщики кричали оскорбления во время матча России и Сан-Марино. В Екатеринбурге на матче «Урала» и «Спартака» Дзюбу оскорбляли фанаты из Москвы. «Зенит» подготовился к тому, чтобы это не произошло в матче в Санкт-Петербурге. Во время зарядов против Дзюбы специальные глушилки перебивали фанатов.
Зато, как пишут в социальных сетях, они не работали, когда фанаты «Зенита» кричали против Москвы.
Главное события вокруг матча – задержание болельщиков
Если кратко: до начала матча фанатов «Спартака» задерживали за:
1. Пьянство на улицах Санкт-Петербурга.
2. Подготовки к драке.
3. Расклеивании стикеров на улицах.
Есть болельщики, которые говорят, что их забрали в отделение полиции просто так. Подробнее эту историю мы расписали здесь.
Организаторам не удалась даже безобидная акция
«Спартак» вышел на матч в таких снудах.
По данным канала «Мутко против», Nike организовывал совместную акцию: обе команды должны были выйти на поле в таком виде. В последний момент со стороны «Зенита» все сорвал Сергей Семак, сказав своим игрокам, чтобы те сняли снуды перед выходом.