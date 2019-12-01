Матч «Зенита» и «Спартака» – это странности и негатив

Главный эпизод матча – удаление Оздоева

«Зенит» реализовал преимущество в первом тайме. Если бы не забил гол, ситуация после удаления Оздоева могла бы быть плачевнее для него. Для сравнения. В первом тайме «Зенит» процент владения мячом был в пользу «Зенита: 60% против 40%. Через 10 минут после удаления Оздоева процент изменился в сторону «Спартака»: 14% против 86%.

«Спартак» стал крепче визуально. Вот только перевести это преимущество в забитые голы не удалось. «Зенит» даже в меньшинстве был эффективнее: периодически Дзюба убегал в контратаку и создавал моменты у ворот Максименко.

Главным (и самым спорным) моментом для «Спартака» стал эпизод с Ярославом Ракицким: когда Ларссон делал передачу с фланга, и Ракицкий в подкате задел мяч рукой.