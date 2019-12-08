Тедеско начал в «Спартаке» хуже, чем закончил Кононов. Все так плохо?

Три важные причины, из-за которых у Тедеско пока мало что получается.

1) Его назначили в очень неудобное время. Обычно (и это адекватно) тренера увольняют перед паузами на игры сборных. И сразу, не теряя времени, назначают нового.

С Тедеско получилось так: пауза на сборные длилась с 6 по 18 октября. «Спартак» назначил Тедеско 14-го – за пять дней до игры в РПЛ.

2) Летом «Спартак» распродал всех лидеров (Фернандо, Зе Луиш, Адриано). Все они более-менее подходили под один стиль игры. В отличие от новичков (Ларссона, Шюррле, Понсе, Тилля).

Представьте, как сложно тренеру (и Кононову тоже было сложно в том числе из-за этого): твоя атакующая линия – игроки разных стилей, только что приехавшие в новый чемпионат и страну.

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Это не совсем оправдание, но: два месяца – действительно слишком короткая дистанция, чтобы оценивать перспективы тренера в клубе.

Зато в РПЛ есть одно важное преимущество для нового тренера – зимняя пауза, во время которой можно провести полноценную предсезонку (в топ-лигах такого разгула нет) и донести до команды свои принципы.