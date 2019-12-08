Тедеско начал в «Спартаке» хуже, чем закончил Кононов. Все так плохо?
Закончилась первая половина РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» (1:4). Хороший повод, чтобы подвести мини-итоги по работе нового тренера «Спартака».
Доменико Тедеско назначили 14 октября: с тех пор результаты не стали лучше, а команда опустилась с 9 места (когда уходил Кононов) на десятое.
Хлесткие слова Тедеско после матча с «Ростовом»:
• О будущем в команде:
«Желаю хорошего Нового года и Рождества. Надеюсь, встретимся в следующем году. До скорых встреч! Если я буду ещe в команде».
• О причинах поражений:
«Если бы мы играли плохо, я бы сказал, что мы играем плохо, это не проблема для меня. Я всегда буду защищать своих игроков. Всегда. Сегодня у меня нет причин их обвинять. У нас молодая команда, неопытная команда. Если вы напишите, что эта игра – моя ошибка, я приму это, нет никаких проблем».
Три важные причины, из-за которых у Тедеско пока мало что получается.
1) Его назначили в очень неудобное время. Обычно (и это адекватно) тренера увольняют перед паузами на игры сборных. И сразу, не теряя времени, назначают нового.
С Тедеско получилось так: пауза на сборные длилась с 6 по 18 октября. «Спартак» назначил Тедеско 14-го – за пять дней до игры в РПЛ.
2) Летом «Спартак» распродал всех лидеров (Фернандо, Зе Луиш, Адриано). Все они более-менее подходили под один стиль игры. В отличие от новичков (Ларссона, Шюррле, Понсе, Тилля).
Представьте, как сложно тренеру (и Кононову тоже было сложно в том числе из-за этого): твоя атакующая линия – игроки разных стилей, только что приехавшие в новый чемпионат и страну.
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Это не совсем оправдание, но: два месяца – действительно слишком короткая дистанция, чтобы оценивать перспективы тренера в клубе.
Зато в РПЛ есть одно важное преимущество для нового тренера – зимняя пауза, во время которой можно провести полноценную предсезонку (в топ-лигах такого разгула нет) и донести до команды свои принципы.