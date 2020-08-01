На чем основана версия, что «Спартак» теперь контролирует «Химки». И как развивалась вся история

Дисклеймер. Этот материал в основном строится на инсайдах из других источников. Напоминаем: инсайды нельзя однозначно считать фактом и убедительным доказательством, а доверие к ним определяется только репутацией источника.

Первая инфа о связи «Химок» и «Спартака» появилась 17 июля

В середине июля все следили за новостями про статус «Химок» в Премьер-лиге. Metaratings писал, что бюджет клуба на сезон-2020/21 останется таким же – 300 млн рублей. Что не хватает на выступления в РПЛ. Поэтому одним из вариантов обеспечения нормальной жизни в вышке было сотрудничество с другой командой.

17 июля «Чемпионат» рисовал такую схему:

«Химки» получат деньги на выступления в РПЛ и фактически станут фарм-клубом некоего топа.

Игроки, не проходящие в состав топ-клуба, будут уезжать в «Химки».

Взамен «Химки» предоставят партнерам первоочередное право выкупа игроков в случае заинтересованности.

Впервые о возможной связи «Химок» со «Спартаком» написал Sport24 – тоже 17 июля. На следующий день журналист Василий Конов заинсайдил, что между клубами уже прошли переговоры.

Тогда гендиректор команды Василий Иванов говорил:

«Такого варианта нет. Да он и невозможен. Как «Спартак» нам может помочь финансово? Не знаю. Я даже нигде про такое не читал. Это невозможно. Никаких переговоров со «Спартаком» не ведется. И с другими клубами тоже».

Тогда же на слухи отреагировал гендиректор «Спартака» Газизов:

«Химки» могут быть связаны со «Спартаком»? А почему мы не рассматриваем другие команды? Те же «Крылья». Несерьезно об этом говорить. Вокруг этого будет много слухов. Самое главное — мы соперники на поле. Спонсирование невозможно».