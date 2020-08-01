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На чем основана версия, что «Спартак» теперь контролирует «Химки». И как развивалась вся история
Дисклеймер. Этот материал в основном строится на инсайдах из других источников. Напоминаем: инсайды нельзя однозначно считать фактом и убедительным доказательством, а доверие к ним определяется только репутацией источника.
Первая инфа о связи «Химок» и «Спартака» появилась 17 июля
В середине июля все следили за новостями про статус «Химок» в Премьер-лиге. Metaratings писал, что бюджет клуба на сезон-2020/21 останется таким же – 300 млн рублей. Что не хватает на выступления в РПЛ. Поэтому одним из вариантов обеспечения нормальной жизни в вышке было сотрудничество с другой командой.
17 июля «Чемпионат» рисовал такую схему:
- «Химки» получат деньги на выступления в РПЛ и фактически станут фарм-клубом некоего топа.
- Игроки, не проходящие в состав топ-клуба, будут уезжать в «Химки».
- Взамен «Химки» предоставят партнерам первоочередное право выкупа игроков в случае заинтересованности.
Впервые о возможной связи «Химок» со «Спартаком» написал Sport24 – тоже 17 июля. На следующий день журналист Василий Конов заинсайдил, что между клубами уже прошли переговоры.
Тогда гендиректор команды Василий Иванов говорил:
«Такого варианта нет. Да он и невозможен. Как «Спартак» нам может помочь финансово? Не знаю. Я даже нигде про такое не читал. Это невозможно. Никаких переговоров со «Спартаком» не ведется. И с другими клубами тоже».
Тогда же на слухи отреагировал гендиректор «Спартака» Газизов:
«Химки» могут быть связаны со «Спартаком»? А почему мы не рассматриваем другие команды? Те же «Крылья». Несерьезно об этом говорить. Вокруг этого будет много слухов. Самое главное — мы соперники на поле. Спонсирование невозможно».
Еще одна новость в этом блоке случилась 30 июля– спортивный директор «Химок» Сергей Егоров ушел в день назначения. Metaratings объясняет так:
- «Химки» назначают Егорова по совету Газизова. Ранее он работал в «Шахтере» из Караганды.
- Увольнение произошло из-за незакрытого уголовного дела в Казахстане, по которому Егоров заключил сделки с агентами на 70 млн тенге (примерно 14 млн рублей).
- Руководство Московской области увольняет Егорова: а) Из-за этого уголовного дела; б) Из-за подозрения в связи Егорова и Газизова. Увольнение решалось при консультации Леонида Федуна.
Ни клуб, ни Газизов увольнение Егорова не прокомментировали.
«Химки» уволили не только спортдира, но и гендиректора и главного тренера. Последний рассказал про связь со «Спартаком»
«Химки» объявили об увольнении Юрана утром 1 августа.
За день до этого Юран сказал нечто:
«Меня сегодня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?» На что я ему ответил: читайте контракт. Он у меня действует еще почти три года. 2,9 года. Вот и все. Он ничем не мотивировал решение расстаться. Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова».
Если что: Александр Зайцев – гендиректор «Химок» с конца июля. Он генеральный директор «Арены Химки» и депутат городского округа Химки (и пока что будет совмещать должности). Василий Иванов, чьи слова появляются в начале текста, ушел с поста гендиректора, но сохранил место в системе подмосковного спорта. Это произошло 29 июля.
Вот как Иванов говорил об увольнении: «Цирковая программа, что тут сказать. С будущим, конечно, еще не определился, как тут за один день что‑то решишь... Надо сначала это переварить. Действительно, такого не видел, когда тебе ничего не говорят, не жмут руку… Все-таки мы с таким менеджментом, с которым я пришел, провели немаленькую работу: вывели за два года команду в РПЛ, дошли до финала Кубка России. Так расстаться… Честно, мне непонятно».
Возвращаемся к словам Юрана:
«Мы приехали на базу после тренировки. Мне набрал министр спорта Московской области. Говорит, что мы, типа, не согласовали вашу кандидатуру со «Спартаком». Я вот и хочу потом набрать Леониду Федуну и задать тот же вопрос. Получается, что «Спартак» назначает главного тренера «Химок».
Министр спорта Московской области Роман Терюшков опроверг слова Юрана о разговоре с ним.
Ответ «Химок» и Газизова:
1. Генеральный директор Александр Зайцев сказал, что никаких указаний от «Спартака» он не получал.
2. Потом Зайцев назвал причину расторжения контракта с Юраном: просил значительное увеличение зарплаты, на что «Химки» не пошли.
3. Шамиль Газизов: «Смешно. Комментировать не хочется. Давно с Юраном не виделся».
В это время появились первые слухи о том, кто сменит Юрана на посту главного тренера. Журналист Василий Конов пишет, что Дмитрий Гунько – основной претендент, а Роман Пилипчук – второй. Оба – из системы «Спартака». Гунько 12 лет тренерской карьеры провел в «Спартаке», колеблясь между ассистентом главного тренера основы, главным во второй команде или в молодежке.
Пилипчук же более-менее постоянно в «Спартаке» с 2016-го и лишь на один год уезжал из него (в «Ахмат» и минское «Динамо»). Сейчас он тренирует «Спартак-2».
Гунько прокомментировал слухи так: «Мне нечего говорить абсолютно. Сижу дома с детьми, какие-то звонки».
UPD: следующим тренером «Химок» станет Дмитрий Гунько. Это подтвердил гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов.
Еще один вариант – Рашид Рахимов. Он никак не связан со «Спартаком», но совсем недавно приезжал в офис к Шамилю Газизову. Тот сказал об этом: «Мы друзья, очень давно общаемся. Хотели встретиться, я сказал, чтобы подъезжал в офис, здесь легче переговорить».
Также важно помнить, что Сергей Юран после полуфинала Кубка России сказал, что место «Химок» в РПЛ кому-то продано. Но «Химки» в итоге в РПЛ.
За десять лет между «Спартаком» и «Химками» было семь переходов. Сейчас ожидаются сразу три
В конце июля Роман Терюшков сказал: «Что касается разговоров о том, что мы возьмем многих игроков в аренду у «Спартака», то мы можем арендовать игроков у всех клубов, если футболист нас устроит. Я вообще не знаю, откуда эти разговоры именно про «Спартак» пошли».
Раньше «Спартак» немного взаимодействовал с «Химками» по трансферам. За последние десять лет между ними были такие сделки:
- Айдар Лисинков ушел на правах свободного агента из «Спартака-2» в сезоне-2017/18.
- В том же году Николай Тюнин перешел из «Химок» во второй «Спартак». Подробности сделки неизвестны.
- Сезон-2016/17: «Химки» подписали Николая Фадеева, который покинул «Спартак-2» как свободный агент.
- В сезоне-2013/14 из «Спартака» в «Химки» за бесплатно ушел Александр Маренич – у него просто закончился контракт.
- В 2012-м «Химки» арендовали Александра Козлова.
- В сезоне-2010/11 Андрей Тихонов ушел из «Химок» в «Спартак» на правах свободного агента.
- Аренда Эльдара Низамутдинова в «Спартак» в сезоне-2009/10.
Сейчас «Химки» и «Спартак» обсуждают сразу три трансфера: аренды Артема Тимофеева, Александра Ломовицкого и Георгийя Мелкадзе – все в прошлом сезоне уже уходили в аренды. По информации «Чемпионата», они на сезон перейдут в «Химки».
Еще раз – хронология всей истории
- 17-18 июля – первые инсайды о переговорах между «Спартаком» и «Химками».
19 июля – Сергей Юран говорит, что место «Химок» в РПЛ продано.
- 29 июля – гендиректор Василий Иванов уходит и называет увольнение «цирковой программой».
- 30 июля – в день назначения уходит спортивный директор Сергей Егоров: Metaratings инсайдит, что его посоветовал Шамиль Газизов, а ушел он из-за их связи и скрытого уголовного дела в Казахстане.
- 31 июля – главный тренер Сергей Юран говорит, что его увольняют по решению «Спартака». Остальные стороны это опровергают.
- 1 августа – «Чемпионат» инсайдит, что из «Спартака» в «Химки» придут три игрока.
- 1 августа – Гунько становится главным тренером «Химок» после 12 лет работы в системе «Спартака».