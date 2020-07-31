«Химки» опровергают и подтверждают уход Юрана, а он обвиняет в отставке «Спартак». Что опять происходит?

• «У Юрана на данный момент действующий контракт с ФК «Химки», – упорствует пресс-служба «Химок».

• Юран возмущен: «Сегодня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?» На что я ему ответил: читайте контракт. Он у меня действует еще почти три год».

И все-таки отставка, да еще кто повлиял: «Указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова». Юран добавил, что это инициатива министра спорта Московской области.

• Значит, Юран все же уходит. Но тут сваливается новая версия, теперь от гендиректора «Химок» Александра Зайцева: «Сергей Николаевич, несмотря на действующий контракт, настаивал на значительном увеличении заработной платы. Мы на это пойти не могли, поэтому было принято решение расстаться».

Мнение о влиянии «Спартака» Зайцев опроверг.

Хм-м, а как насчет такой версии?