«Химки» опровергают и подтверждают уход Юрана, а он обвиняет в отставке «Спартак». Что опять происходит?
Вся игра цитат и новостей всего за одни сутки вокруг главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Просто следите за хронологией:
• «Изначально соглашение Юрана было до конца сезона. Контракт будет пролонгирован», – заверил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
• Ближе к вечеру – бомба от Василия Конова:
• «У Юрана на данный момент действующий контракт с ФК «Химки», – упорствует пресс-служба «Химок».
• Юран возмущен: «Сегодня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?» На что я ему ответил: читайте контракт. Он у меня действует еще почти три год».
И все-таки отставка, да еще кто повлиял: «Указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова». Юран добавил, что это инициатива министра спорта Московской области.
• Значит, Юран все же уходит. Но тут сваливается новая версия, теперь от гендиректора «Химок» Александра Зайцева: «Сергей Николаевич, несмотря на действующий контракт, настаивал на значительном увеличении заработной платы. Мы на это пойти не могли, поэтому было принято решение расстаться».
Мнение о влиянии «Спартака» Зайцев опроверг.
Хм-м, а как насчет такой версии?
• Газизову бы понравилась шутка, но весело и без нее: «Смешно. Комментировать не хочется. Давно с Юраном не виделся. Завтра Гвардиолу уволят из «Сити», и что? Скажут, что Газизов через Зинченко уволил?»
Через короткий обмен цитатами выстраивается картина: «Химки» вели переговоры с Юраном о контракте, но не договорились. Если бы на этом все закончилось – тогда примерно ясно, вполне стандартная история. Но каким образом на ситуацию влияет «Спартак» и влияет ли вообще – главный вопрос.
Официально ни о влиянии, ни о какой-либо поддержке «Спартаком» «Химок» заявлено не было. «На поле мы все соперники. Все 16 клубов», – ответил Газизов на вопрос о том, станут ли «Химки» фарм-клубом «Спартака». Но уход туда футболистов в аренду не исключил: «Игроки, которые не проходят в основу, могут оказаться там. Это нормальный процесс».
Через неделю с небольшим после отставки Юрана «Химки» стартуют РПЛ матчем против ЦСКА. Было бы красиво: закрыть предыдущий сезон игрой с «Зенитом», открыть новый – против ЦСКА. Так и будет у «Химок», но не у Юрана.