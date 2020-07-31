Сергей Юран
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Химки
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#Сергей Юран #Футбол #РПЛ #Химки

«Химки» опровергают и подтверждают уход Юрана, а он обвиняет в отставке «Спартак». Что опять происходит?

31 июля, 21:20

Вся игра цитат и новостей всего за одни сутки вокруг главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Просто следите за хронологией:

• «Изначально соглашение Юрана было до конца сезона. Контракт будет пролонгирован», – заверил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

• Ближе к вечеру – бомба от Василия Конова:

• «У Юрана на данный момент действующий контракт с ФК «Химки», – упорствует пресс-служба «Химок».

• Юран возмущен: «Сегодня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?» На что я ему ответил: читайте контракт. Он у меня действует еще почти три год».

И все-таки отставка, да еще кто повлиял: «Указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова». Юран добавил, что это инициатива министра спорта Московской области.

• Значит, Юран все же уходит. Но тут сваливается новая версия, теперь от гендиректора «Химок» Александра Зайцева: «Сергей Николаевич, несмотря на действующий контракт, настаивал на значительном увеличении заработной платы. Мы на это пойти не могли, поэтому было принято решение расстаться».

Мнение о влиянии «Спартака» Зайцев опроверг.

Хм-м, а как насчет такой версии?

• Газизову бы понравилась шутка, но весело и без нее: «Смешно. Комментировать не хочется. Давно с Юраном не виделся. Завтра Гвардиолу уволят из «Сити», и что? Скажут, что Газизов через Зинченко уволил?»

Через короткий обмен цитатами выстраивается картина: «Химки» вели переговоры с Юраном о контракте, но не договорились. Если бы на этом все закончилось – тогда примерно ясно, вполне стандартная история. Но каким образом на ситуацию влияет «Спартак» и влияет ли вообще – главный вопрос.

Официально ни о влиянии, ни о какой-либо поддержке «Спартаком» «Химок» заявлено не было. «На поле мы все соперники. Все 16 клубов», – ответил Газизов на вопрос о том, станут ли «Химки» фарм-клубом «Спартака». Но уход туда футболистов в аренду не исключил: «Игроки, которые не проходят в основу, могут оказаться там. Это нормальный процесс».

Через неделю с небольшим после отставки Юрана «Химки» стартуют РПЛ матчем против ЦСКА. Было бы красиво: закрыть предыдущий сезон игрой с «Зенитом», открыть новый – против ЦСКА. Так и будет у «Химок», но не у Юрана.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: «Химки»
А вот история от Юрана с попаданием в РПЛ
Тренер «Химок» говорит, что их место в РПЛ продано. Ого. Что вообще происходит?
Комментарии (5)
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Александр Плеханов
31 июля, 21:38

Юран, иди в Спартак.

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vladik12
01 августа, 07:50

Я/мы Сергей Юран.

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Василий Попович
01 августа, 09:19

Химки не нужны РПЛ. Биомусрный клуб с какими-то идиотскими проблемами. То деньги найти не могут (считай: плотно присосались к госкормушке и не могу ничего сделать самостоятельно), то такие смешные увольнения. Тьфу!

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НИККО
01 августа, 10:43

Ну к этому все шло. Слишком много говорил.

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Юрий Алеманов
01 августа, 13:49

Теперь заиграют. Гунько - гениальный тренер. Там и Рангник рядом не стоял

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