Игрок «Ахмата» забыл о принципах фэйр-плей. Подхватил выбитый соперником мяч – и начал голевую атаку
«Ахмат» странно открыл счет в матче с тульским «Арсеналом». Защитник Радакович увидел партнера, который лежит на газоне. Перед этим он спокойно контролировал мяч, но потом покатил его к боковой линии. Остановились все, но не игрок «Ахмата» Бериша. Он добежал за мячом, чтобы продолжить атаку. Потом именно Бериша результативно навесил на Конате.
Момент завершился скандалом между командами. Со стороны «Арсенала» громче остальных спорили Радакович и Смольников – они получили желтые карточки. Судья предупредил и обоих тренеров. Талалаев защищал Беришу, а Парфенов просто выражал протест. Формально никакого нарушения правил не было, но Бериша забыл о принципах фэйр-плей.
Так все было:
Во втором тайме Бериша забил сам. Но этот гол судья уже не засчитал:
Для Бериши этот ассист стал первым результативным действием в сезоне РПЛ. Зато прошлый сезон был для Бериши лучшим в карьере. Тогда он провел за «Ахмат» 27 матчей в РПЛ, забил восемь голов и сделал две результативные передачи. Бериша регулярно участвует в стычках на поле. В матче с ЦСКА он потолкался с Мухиным – это заценил даже Понтус Вернблум.
В России Бериша играет с 2017 года. Изначально он приезжал в «Анжи», но уже через год переходил в «Ахмат» за 2,5 миллиона евро. В «Ахмате» Бериша всегда считался одним из главных легионеров. Обычно это он забивает главные голы, которые выводят клуб в середину таблицы. «Ахмату» он нравится. За гол в ворота «Тамбова» Бериша даже получил автомобиль.
Теперь Бериш – антигерой дня:
Дмитрий Шнякин вспомнил момент из 2018-го. Такой же матч «Ахмата» и «Арсенала», но травма уже у другой команды. «Арсенал» тогда продолжил атаку и забил. Автором гола стал Чаушич, который в 2021-м оказался на газоне.
Так сейчас сыграли «Ахмат» и «Арсенал»: