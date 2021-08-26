Игрок «Ахмата» забыл о принципах фэйр-плей. Подхватил выбитый соперником мяч – и начал голевую атаку

«Ахмат» странно открыл счет в матче с тульским «Арсеналом». Защитник Радакович увидел партнера, который лежит на газоне. Перед этим он спокойно контролировал мяч, но потом покатил его к боковой линии. Остановились все, но не игрок «Ахмата» Бериша. Он добежал за мячом, чтобы продолжить атаку. Потом именно Бериша результативно навесил на Конате.

Момент завершился скандалом между командами. Со стороны «Арсенала» громче остальных спорили Радакович и Смольников – они получили желтые карточки. Судья предупредил и обоих тренеров. Талалаев защищал Беришу, а Парфенов просто выражал протест. Формально никакого нарушения правил не было, но Бериша забыл о принципах фэйр-плей.

Так все было: