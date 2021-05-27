Шесть историй про «Ахмат» и драки
Скандал на матче молодежек «Ахмата» и «Локомотива». Во втором тайме судья показал Лечи Садулаеву вторую желтую – и красную. Дальше – Садулаев толкает судью, в конфликт вмешиваются футболисты «Локо», и так началась массовая потасовка.
По ее итогам судья удалил трех игроков, а врачи «Локо» оказывали помощь своему игроку.
Видео эпизода:
Больше нигде этот отрывок найти нельзя. Единственный источник, который вел трансляцию – это группа «Ахмата» в вк. Но там она оборвалась после перерыва.
«Локомотив» выступил с официальным заявлением:
«Футбольный клуб «Локомотив» располагает фото- и видеосвидетельствами произошедшего. Внимательно изучив все детали, мы призываем футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нём виновных. Футбол – контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее – агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе».
«Ахмат» ответил словами пресс-атташе Казбека Хаджиева:
«Это вызвало небольшую потасовку на поле, потолкались ребята. Молодые, амбициозные, все хотят победить. Сам инцидент длился считанные секунды и был исчерпан. Судьи разняли игроков, три удаления, игра продолжилась.
Судейская бригада вмешалась, всех разняла. Там не было такой драки, как ее описывают. Такое в молодежном первенстве бывает».
Это не в первый раз, когда «Ахмата» замешан в подобных мутных моментах. Случалось как со взрослой командой, так и с его молодежкой:
• В октябре представитель молодежки «Ахмата» после матча с молодежкой «Спартака» побил судью.
Об этом мы писали здесь: Представитель «Ахмата» избил судью на матче молодежек. Имя неизвестно (но есть инсайд). Версия клуба – это фанат
• До этого (март-2020) фанаты «Ахмата» на матче взрослых команд подрались с болельщиками «Зенита».
• В октябре 2019-го в Грозный на матч молодежных команд приехал «Арсенал». Футболист «Ахмата» ударил капитана туляков Никиту Мельникова, и в топлу сразу же прибежали игроки «Арсенала». Судья удалил трех игроков, а «Ахмат» удалил трансляцию с ютуб-канала.
Драка в матче молодежек «Ахмата» и «Арсенала»: кулаки, удары ногами, три красные карточки
• В августе 2019-го «Ахмат» приехал на матч с «Зенитом». Тогда в конце игры Ярославу Ракицкому не понравилась реакция соперника на фол. Вряд ли это можно назвать дракой, но тогда этот эпизод спровоцировал толкотню между игроками.
• В марте 2018-го «Арсенал» нарушил правила фейр плэя. Это не понравилось футболистам «Ахмата». Началась потасовка.
• В 2017-м в Грозном подрались игроки «Ахмата» и «Краснодара». В конце первого тайма Павел Мамаев сцепился с Родолфу и Фелипе. Конфликт перерос в драку в подтрибунке.
Корреспондент «СЭ» об этой стычке писал так: