Шесть историй про «Ахмат» и драки

Это не в первый раз, когда «Ахмата» замешан в подобных мутных моментах. Случалось как со взрослой командой, так и с его молодежкой:

• В октябре представитель молодежки «Ахмата» после матча с молодежкой «Спартака» побил судью.

Об этом мы писали здесь: Представитель «Ахмата» избил судью на матче молодежек. Имя неизвестно (но есть инсайд). Версия клуба – это фанат

• До этого (март-2020) фанаты «Ахмата» на матче взрослых команд подрались с болельщиками «Зенита».

• В октябре 2019-го в Грозный на матч молодежных команд приехал «Арсенал». Футболист «Ахмата» ударил капитана туляков Никиту Мельникова, и в топлу сразу же прибежали игроки «Арсенала». Судья удалил трех игроков, а «Ахмат» удалил трансляцию с ютуб-канала.

Драка в матче молодежек «Ахмата» и «Арсенала»: кулаки, удары ногами, три красные карточки

• В августе 2019-го «Ахмат» приехал на матч с «Зенитом». Тогда в конце игры Ярославу Ракицкому не понравилась реакция соперника на фол. Вряд ли это можно назвать дракой, но тогда этот эпизод спровоцировал толкотню между игроками.

• В марте 2018-го «Арсенал» нарушил правила фейр плэя. Это не понравилось футболистам «Ахмата». Началась потасовка.

• В 2017-м в Грозном подрались игроки «Ахмата» и «Краснодара». В конце первого тайма Павел Мамаев сцепился с Родолфу и Фелипе. Конфликт перерос в драку в подтрибунке.