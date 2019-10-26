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#Арсенал Тула #Футбол #РПЛ #Ахмат

Драка в матче молодежек «Ахмата» и «Арсенала»: кулаки, удары ногами, три красные карточки

26 октября 2019, 15:32

Обычный матч между молодежными командами «Ахмата» и «Арсенала» (1:3) запомнился больше не футболом, а потасовкой в конце первого тайма.

Сначала разбушевались игроки «Ахмата»: Садулаев и Кармаев получили желтые карточки за грубую игру. Потом жестким фолом ответил «Арсенал»: желтая прилетела Ходееву. С этого момента и началась стычка.

Футболист «Ахмата» ударил капитана туляков Никиту Мельникова, и в топлу сразу же прибежали игроки «Арсенала». Во время драки оппоненты месили друг друга ногами и кулаками. И для того, чтобы разнять конфликтующих, запасным даже пришлось выбежать на поле.

Официальная страница «Арсенала» «ВКонтакте»

Официальная страница «Арсенала» «ВКонтакте»

Официальная страница «Арсенала» «ВКонтакте»

На этом драка закончилась. Судья Алексей Родионов показал красные карточки Денилханову, Хизриеву и Мельникову. 

Второй тайм был не таким жестким. Запомнился лишь шестью желтыми карточками и третьим голом «Арсенала».

«Ахмат» удалил с ютуб-канала трансляцию матча.

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Все фото: ФК «Арсенала»
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