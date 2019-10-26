Драка в матче молодежек «Ахмата» и «Арсенала»: кулаки, удары ногами, три красные карточки
Обычный матч между молодежными командами «Ахмата» и «Арсенала» (1:3) запомнился больше не футболом, а потасовкой в конце первого тайма.
Сначала разбушевались игроки «Ахмата»: Садулаев и Кармаев получили желтые карточки за грубую игру. Потом жестким фолом ответил «Арсенал»: желтая прилетела Ходееву. С этого момента и началась стычка.
Футболист «Ахмата» ударил капитана туляков Никиту Мельникова, и в топлу сразу же прибежали игроки «Арсенала». Во время драки оппоненты месили друг друга ногами и кулаками. И для того, чтобы разнять конфликтующих, запасным даже пришлось выбежать на поле.
На этом драка закончилась. Судья Алексей Родионов показал красные карточки Денилханову, Хизриеву и Мельникову.
Второй тайм был не таким жестким. Запомнился лишь шестью желтыми карточками и третьим голом «Арсенала».
«Ахмат» удалил с ютуб-канала трансляцию матча.