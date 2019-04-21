Две безумные недели Гулиева: драка, лишение прав, ссылка в дубль, гол за «Спартак»
Игровое время
«Спартак» зимой вернул Аяза Гулиева из «Ростова». Воспитанник клуба играл за вторую команду, набирался опыта в «Анжи», но оказался не нужен Массимо Каррере, и тогда «Спартак» продал молодого футболиста ростовчанам за полмиллиона. Тот очень понравился за полгода в «Ростове» и был возвращен обратно уже за миллион.
На Кубке «Матч Премьер» Гулиев принял участие во всех трех победных играх «Спартака» и помог команде забить второй гол «Зениту» – отобрал мяч у Маркизио и отпасовал Глушакову, который реализовал момент.
На видео – с 2:38:
Первый гол за клуб
«Спартак» вернул игрока в общую группу, а Кононов поставил его на матч против «Енисея». Гулиев уже на 21-й минуте схватил желтую карточку, но в целом провел приличный матч.
- Пробил четырежды по воротам, половина ударов угодила в створ
- Сделал 94,9% точных передач. Всего пасов было 78 – весьма неплохо
- Одна удачная обводка, два заработанных фола, одно выигранное верховое единоборство
- Самое главное – первый гол за «Спартак»
Гол на видео с 5:20:
Видео представлено YouTube-каналом «Матч ТВ»
В перерыве между кругами Аяз рассказывал о том, как игралось под руководством Валерия Карпина, и почему жена дома носит хиджаб, а также получил напутствие от Хабиба Нурмагомедова.
Он довольно прилично сыграл два первых матча с «Краснодаром» и «Динамо»: в первой игре блистал обводками и перехватами, во втором – отлично играл в отборе, но в остальных ничем особенным не отметился – «Спартак» проиграл четвертьфинал Кубка «Уралу», обыграл «Ахмат» и уступил в дерби ЦСКА.
Инцидент
11 апреля СМИ сообщили о дорожном происшествии: Гулиев за рулем «Мерседеса» не пропустил пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет, а затем избил его. Жертвой оказался американский гражданин, у которого был диагностирован перелом костей носа.
Видео представлено YouTube-каналом «Москва 24»
Гулиев выплатил пострадавшему 155 тысяч рублей и подписал с ним соглашение. «Моя вспыльчивость подвела меня и уже в быту. Обычно это было на поле, а тут – в быту. До сих пор хожу и не могу понять, как так можно было. Очень стыдно. Это поступок, который навсегда останется, будет мне уроком», – говорил футболист.
Штраф от клуба, ссылка в дубль
За это происшествие «Спартак» отстранил Гулиева и оштрафовал его на пять миллионов рублей. «Будем смотреть, в каком он состоянии будет на неделе. И проведем еще с ним разъяснительную работу», – сообщил главный тренер клуба Олег Кононов. Возвращение состоялось через пару дней. Сразу после того, как Гулиев решил вопросы с американцем.
Сообщалось также, что деньги от штрафа поступят на счет благотворительного фонда «Спартак» – детям».
Лишение прав, еще не конец истории
По данным телеграм-канала Baza, Гулиев был лишен водительских прав на четыре месяца. Mash сообщает, что футболист также подвергся штрафу на сумму две тысячи рублей за несвоевременную оплату штрафов, которых у него скопилось более 200.
Кроме того, по данным Baza, материалы по делу Гулиева были переданы в Главное следственное управление МВД. Футболист может оказаться за решеткой.
Видео представлено YouTube-каналом «Матч ТВ»
Случился забитый мяч на 83-й минуте – Гулиев принял мяч в штрафной от Луиса Адриано и четко реализовал момент. Даже напомнило гол Ромуло в ворота «Барселоны», когда «Спартак» еще тренировал Унаи Эмери. Сейчас – другие времена, герои и соперники.