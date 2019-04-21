Две безумные недели Гулиева: драка, лишение прав, ссылка в дубль, гол за «Спартак»

Видео представлено YouTube-каналом «Москва 24»

Гулиев выплатил пострадавшему 155 тысяч рублей и подписал с ним соглашение. «Моя вспыльчивость подвела меня и уже в быту. Обычно это было на поле, а тут – в быту. До сих пор хожу и не могу понять, как так можно было. Очень стыдно. Это поступок, который навсегда останется, будет мне уроком», – говорил футболист.

Штраф от клуба, ссылка в дубль

За это происшествие «Спартак» отстранил Гулиева и оштрафовал его на пять миллионов рублей . «Будем смотреть, в каком он состоянии будет на неделе. И проведем еще с ним разъяснительную работу», – сообщил главный тренер клуба Олег Кононов. Возвращение состоялось через пару дней. Сразу после того, как Гулиев решил вопросы с американцем.

Сообщалось также, что деньги от штрафа поступят на счет благотворительного фонда «Спартак» – детям».

Лишение прав, еще не конец истории

По данным телеграм-канала Baza, Гулиев был лишен водительских прав на четыре месяца. Mash сообщает, что футболист также подвергся штрафу на сумму две тысячи рублей за несвоевременную оплату штрафов, которых у него скопилось более 200.