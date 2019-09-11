Два года кошмара Арды Турана: драка, угрозы, дисквалификация, теперь условный срок

Все очень странно было еще летом 2015-го, когда «Барселона» забрала турецкого полузащитника у «Атлетико», но в первой части сезона не могла на него рассчитывать – УЕФА наложил санкции на каталонцев, Туран полгода просидел без дела. С 2016-го стал играть, но не продержался и двух лет – далее аренда в «Истанбул» и много неприятностей.

Чуть не подрался с журналистом и завершил карьеру в сборной

Инцидент произошел в 2017-м в самолете во время перелета после игры сборной Турции против македонцев. Туран припомнил материал о борьбе за премиальные внутри команды на Евро-2016, оскорбил журналиста Билала Меше и схватил его за шею. Позже Туран объявил о завершении карьеры в сборной.

Фатиха Терима уволили, тренировать поставили Мирчу Луческу, и Туран вернулся. Сыграл за сборную 100-й матч, в котором команда получила 0:3 от Исландии. На этом карьера завершилась, похоже, окончательно – с тех пор за нее Туран не играл.