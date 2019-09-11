Два года кошмара Арды Турана: драка, угрозы, дисквалификация, теперь условный срок
Все очень странно было еще летом 2015-го, когда «Барселона» забрала турецкого полузащитника у «Атлетико», но в первой части сезона не могла на него рассчитывать – УЕФА наложил санкции на каталонцев, Туран полгода просидел без дела. С 2016-го стал играть, но не продержался и двух лет – далее аренда в «Истанбул» и много неприятностей.
Чуть не подрался с журналистом и завершил карьеру в сборной
Инцидент произошел в 2017-м в самолете во время перелета после игры сборной Турции против македонцев. Туран припомнил материал о борьбе за премиальные внутри команды на Евро-2016, оскорбил журналиста Билала Меше и схватил его за шею. Позже Туран объявил о завершении карьеры в сборной.
Фатиха Терима уволили, тренировать поставили Мирчу Луческу, и Туран вернулся. Сыграл за сборную 100-й матч, в котором команда получила 0:3 от Исландии. На этом карьера завершилась, похоже, окончательно – с тех пор за нее Туран не играл.
Еще одному журналисту пригрозил разбить голову
Арда Туран отдыхал с женой в ресторане, но выходя из него, наткнулся на репортеров. Один из журналистов спросил девушку о недавней свадебной церемонии, та в ответ сделала жест, будто бы закрывая молнию на рту. «Арда запретил вам говорить?» – был следующий вопрос, который привел в бешенство игрока.
«Повежливее, а не то я тебе голову разобью. Ты разговариваешь с моей женой», – напомнил Туран и уехал на такси. После чего сразу же попал в заголовки газет, как знаменитость, угрожавшая журналисту.
Влетел на 16-матчевую дисквалификацию в чемпионате Турции
Туран был арендован «Истанбулом» до конца сезона-2017/18. В 32 туре чемпионата Турции против «Сивасспора» в добавленное время футболист накричал на лайнсмена и толкнул его, после чего был удален с поля.
Турана оштрафовали почти на 8000 евро, а еще влепили 16 матчей бана: 10 за толчок судьи, по три – за оскорбление и угрозы. Так в чемпионате Турции не доставалось еще ни одному футболисту. Срок дисквалификации позже снизили до десяти игр.
Сломал нос певцу и предложил застрелить себя из пистолета
Спустя пять месяцев новая история. Турецкое издание Fanatik сообщило подробности: Туран сказал жене известного турецкого певца Беркая Шахина: «Если бы я не был женат, то не прошел бы мимо такой девушки как ты». Конфликт с певцом перерос в драку, где футболист сломал ему нос.
Туран извинился, но сделал это крайне нелепо – пришел в больницу (по другим данным – к нему домой) с пистолетом и сказал Беркаю: «Я не знал, что она – твоя жена. Если хочешь – убей меня». За все эти художества клуб оштрафовал игрока примерно на 370 тысяч евро, заодно на Турана завели дело.
Попал под подозрение в связях с организатором государственного переворота
Туран – мусульманин, его подозревали в связях с исламским общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом. Проживающий в США Гюлен – обвиняемый в организации переворота в Турции в 2016 году. Впрочем, Туран – не единственный футболист, к которому у власти остались вопросы. В компанию к нему попали Эмре Белезоглу, Бюлент Коркмаз и Окан Бурук.
Обвинение Турана казалось странным – он находится в отличных отношениях с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, тот даже присутствовал на его свадьбе. Сюда приплели еще и жену Турана – Аслихан Доган, которую называли внебрачной дочерью президента. Впрочем, подтверждений этому нет, равно как и участию Турана в перевороте. Любопытно, что об интересе к футболисту со стороны спецслужб стало известно сразу же после конфликта с певцом.
Получил условный срок
Так закончилась история с дракой с певцом и размахиванием пистолетом. Турана обвинили в нападении, стрельбе и хранении нелицензионного оружия, но не в сексуальных домогательствах к жене Беркая. Срок – два года и восемь месяцев условно, испытательный срок – пять лет.
«Счастлив, что все закончилось. Я ни в чем не виноват. Я не совершил никакого преступления, были свидетели, которые дали показания», – сказал Туран после объявления приговора.
Загубил почти два года карьеры в «Истанбуле»
Здесь просто хватит цифр:
- 0 трофеев;
- 28 игр за это время в лиге, но в «старте» – чуть более половины;
- Всего лишь 3 полных сыгранных матча;
- Всего 2 гола плюс 3 голевых паса.