«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника

Борьба за спасение от вылета из РПЛ сводилась только к одной интриге. «Тамбов» давно закрепился на последнем месте. «Оренбург» и «Алания» потеряли шансы на попадание в РПЛ из-за отсутствия лицензии, поэтому стыковых матчей в этом сезоне не будет. Оставалась еще одна команда, которая вылетит напрямую. Перед 30-м туром РПЛ этим клубом был «Ротор».

Расклад перед заключительными играми РПЛ:

13. «Арсенал» – 23 очка

14. «Уфа» – 22 очка

15. «Ротор» – 21 очко

«Уфа» и «Арсенал» играли друг с другом, а у «Ротора» был матч с «Рубином». Все игры заключительного тура РПЛ проводятся в одно время. Так создается дополнительная интрига, потому что команды не знают результаты матчей конкурентов. Ситуация с этими тремя клубами интриговала больше всего, но все испортил перенос из-за погоды.

По регламенту все нормально: если температура воздуха поднимается выше отметки +35, то старт игры переносится на неопределенный срок. Каждые полчаса люди выходят и измеряют температуру. Если становится холоднее, игра начинается. В случае с «Уфой» и «Арсеналом» задержка заняла два часа. Как раз до момента, когда закончился матч «Ротора» и «Рубина».

«Арсенал» вообще заранее написал, что так и будет: