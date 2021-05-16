«Уфа» и «Арсенал» из-за жары сыграли позже «Ротора». Все по регламенту, но они знали результат соперника
Борьба за спасение от вылета из РПЛ сводилась только к одной интриге. «Тамбов» давно закрепился на последнем месте. «Оренбург» и «Алания» потеряли шансы на попадание в РПЛ из-за отсутствия лицензии, поэтому стыковых матчей в этом сезоне не будет. Оставалась еще одна команда, которая вылетит напрямую. Перед 30-м туром РПЛ этим клубом был «Ротор».
Расклад перед заключительными играми РПЛ:
13. «Арсенал» – 23 очка
14. «Уфа» – 22 очка
15. «Ротор» – 21 очко
«Уфа» и «Арсенал» играли друг с другом, а у «Ротора» был матч с «Рубином». Все игры заключительного тура РПЛ проводятся в одно время. Так создается дополнительная интрига, потому что команды не знают результаты матчей конкурентов. Ситуация с этими тремя клубами интриговала больше всего, но все испортил перенос из-за погоды.
По регламенту все нормально: если температура воздуха поднимается выше отметки +35, то старт игры переносится на неопределенный срок. Каждые полчаса люди выходят и измеряют температуру. Если становится холоднее, игра начинается. В случае с «Уфой» и «Арсеналом» задержка заняла два часа. Как раз до момента, когда закончился матч «Ротора» и «Рубина».
«Арсенал» вообще заранее написал, что так и будет:
Почему организаторы не предусмотрели жаркую погоду? Ведущий программы «После футбола» Георгий Черданцев сказал в прямом эфире, что дело точно не в позиции «Матч ТВ». Канал не настаивал на проведении всех матчей в 14:00 по московскому времени. Вещатели могли показать игры в другое время.
Замер температуры был и в Казани. Все происходило параллельно с Уфой. Матч «Рубина» и «Ротора» стартовал в назначенное время – там температурные показатели оказались на границе с нормой. Для «Рубина» эта игра была важна и со стороны борьбы за попадание в еврокубки. Его еще мог перегнать ЦСКА.
78 минут в матче «Рубина» и «Ротора» ничего не происходило. Потом – пенальти в ворота «Рубина», который реализовал Фламарион. «Ротор» оставался бы в РПЛ без оглядки на другой матч при собственной победе, но гол «Рубина» на 94-й минуте (с такого же пенальти) почти не оставил «Ротору» вариантов.
Теперь «Арсенал» знал, что остается при любых раскладах. «Уфе» нужно было не проиграть. Сыграли так:
Итоговое положение:
13. «Уфа» – 25 очков
14. «Арсенал» – 23 очка
15. «Ротор» – 22 очко
Мы рассказывали о шутке из твиттера «Спартака»: «Успели на рейс в последний момент». «Ротор» может переделать эту фразу в обратную сторону. В 29-м туре «Ротор» упустил ничью в игре с «Сочи», когда пропустил на 93-й минуте.
Только за последние два тура «Ротор» потерял три очка. От «Арсенала» он отстал всего на одно, от «Уфы» – на три. И был лучше этих клубов по личным встречам.