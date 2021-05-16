Уфа - Арсенал: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Уфа
Уфа
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Уфа - Арсенал: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Арсенал
Тула
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
16 мая 2021, 14:00 МСК
16.05.2021, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
15
Плиев
Константин Плиев
55
Табидзе
Джемал Табидзе
2
Морозов
Григорий Морозов
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
8
Бизоза
Парфе Бизоза
19
Иванов
Олег Иванов
10
Урунов
Остон Урунов
57
Кротов
Вячеслав Кротов
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
4
Никитин
Алексей Никитин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
32
Бауэр
Мориц Бауэр
-
27
Дзантиев
Олег Дзантиев
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
29
Камилов
Владислав Камилов
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
18
Андрич
Комнен Андрич
-
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
8
Григалава
Гиа Григалава
3
Сокол
Артем Сокол
92
Рассказов
Николай Рассказов
11
Ткачев
Сергей Ткачев
70
Костадинов
Георгий Костадинов
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
19
Джорджевич
Лука Джорджевич
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
5
Бурлак
Тарас Бурлак
-
14
Хагуш
Анри Хагуш
-
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
21
Коновалов
Игорь Коновалов
-
15
Ковалев
Юрий Ковалев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
48
Луценко
Евгений Луценко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
10
Кангва
Эванс Кангва
-

Прошлые матчи

14.08.2020 14 авг. 2020 пт 18:00
Арсенал
2 : 3
Уфа
14.08.2020 14 авг. 2020 пт 18:00
Арсенал
2
Уфа
3
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
Уфа
0 : 0
Арсенал
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
Уфа
0
Арсенал
0
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 14:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 14:00
Арсенал
1
Уфа
0
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 11:30
Уфа
1 : 2
Арсенал
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 11:30
Уфа
1
Арсенал
2
05.10.2018 05 окт. 2018 пт 19:30
Арсенал
1 : 1
Уфа
05.10.2018 05 окт. 2018 пт 19:30
Арсенал
1
Уфа
1
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 19:00
Арсенал
2 : 1
Уфа
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 19:00
Арсенал
2
Уфа
1
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:30
Уфа
1 : 0
Арсенал
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:30
Уфа
1
Арсенал
0
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 14:30
Уфа
1 : 0
Арсенал
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 14:30
Уфа
1
Арсенал
0
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 14:30
Арсенал
0 : 2
Уфа
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 14:30
Арсенал
0
Уфа
2
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Уфа
0 : 1
Арсенал
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:00
Уфа
0
Арсенал
1
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 19:00
Арсенал
0 : 1
Уфа
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 19:00
Арсенал
0
Уфа
1
16.03.2014 16 марта 2014 вс 10:00
Уфа
3 : 4
Арсенал
16.03.2014 16 марта 2014 вс 10:00
Уфа
3
Арсенал
4
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 18:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 18:00
Арсенал
1
Уфа
0

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🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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13 марта, 15:57
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13 марта, 14:53
Фернандес травмировался в матче с «Арсеналом». Ломовицкий наступил ему на лицо
13 марта, 14:34
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