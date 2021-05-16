Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Александр Головин
Сердар Азмун
Месут Озил
Федор Чалов
Квинси Промес
Эльдор Шомуродов
Россия
Мальта
США
Норвегия
Белоруссия
Непал
Австралия
Китай
Англия
Болгария
Бразилия
Спартак
Манчестер Сити
Ливерпуль
ЦСКА
Барселона
Локомотив
Краснодар
Зенит
Ростов
Реал
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
РПЛ
Уфа VS Арсенал
Поделиться:
Уфа - Арсенал: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Уфа
Уфа
-:-
Уфа - Арсенал: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Арсенал
Тула
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
16 мая 2021, 14:00 МСК
16.05.2021, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
15
Плиев
Константин Плиев
55
Табидзе
Джемал Табидзе
2
Морозов
Григорий Морозов
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
8
Бизоза
Парфе Бизоза
19
Иванов
Олег Иванов
10
Урунов
Остон Урунов
57
Кротов
Вячеслав Кротов
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
4
Никитин
Алексей Никитин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
32
Бауэр
Мориц Бауэр
-
27
Дзантиев
Олег Дзантиев
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
29
Камилов
Владислав Камилов
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
18
Андрич
Комнен Андрич
-
Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
8
Григалава
Гиа Григалава
3
Сокол
Артем Сокол
92
Рассказов
Николай Рассказов
11
Ткачев
Сергей Ткачев
70
Костадинов
Георгий Костадинов
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
19
Джорджевич
Лука Джорджевич
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
-
5
Бурлак
Тарас Бурлак
-
14
Хагуш
Анри Хагуш
-
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
21
Коновалов
Игорь Коновалов
-
15
Ковалев
Юрий Ковалев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
48
Луценко
Евгений Луценко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
10
Кангва
Эванс Кангва
-
Прошлые матчи
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
18:00
Арсенал
2 : 3
Уфа
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
18:00
Арсенал
2
Уфа
3
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Уфа
0 : 0
Арсенал
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Уфа
0
Арсенал
0
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
Арсенал
1
Уфа
0
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
11:30
Уфа
1 : 2
Арсенал
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
11:30
Уфа
1
Арсенал
2
05.10.2018
05 окт. 2018
пт
19:30
Арсенал
1 : 1
Уфа
05.10.2018
05 окт. 2018
пт
19:30
Арсенал
1
Уфа
1
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
19:00
Арсенал
2 : 1
Уфа
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
19:00
Арсенал
2
Уфа
1
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
Уфа
1 : 0
Арсенал
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
Уфа
1
Арсенал
0
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
14:30
Уфа
1 : 0
Арсенал
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
14:30
Уфа
1
Арсенал
0
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:30
Арсенал
0 : 2
Уфа
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:30
Арсенал
0
Уфа
2
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Уфа
0 : 1
Арсенал
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Уфа
0
Арсенал
1
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
19:00
Арсенал
0 : 1
Уфа
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
19:00
Арсенал
0
Уфа
1
16.03.2014
16 марта 2014
вс
10:00
Уфа
3 : 4
Арсенал
16.03.2014
16 марта 2014
вс
10:00
Уфа
3
Арсенал
4
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
Арсенал
1
Уфа
0
Новости
ЦСКА почти спас матч с «Арсеналом». Рондон был перед пустыми воротами, но ему помешал защитник
4
#Саломон Рондон
13 марта, 16:49
4
Ломовицкий наступил на голову Фернандесу, забил ЦСКА и отпраздновал ромбиком
#Александр Ломовицкий
13 марта, 15:58
Серб из «Уфы» набил офигенное тату с детским фото себя и брата – и рассказал нам о значении. Процесс занял 12 часов
1
#Комнен Андрич
11 марта, 14:14
1
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
#
Новости матча
«Локомотив» выиграл у «Уфы» и вышел на третье место в РПЛ
18 марта, 18:55
Шамиль Газизов стал гендиректором «Уфы». 8 декабря он ушел из «Спартака»
1
16 марта, 10:30
1
«Арсенал» прервал серию из десяти матчей без побед. Ломовицкий забивал в двух победных играх
13 марта, 15:57
«Арсенал» не забивал в РПЛ семь матчей подряд. В игре с ЦСКА – два гола за первый тайм
13 марта, 14:53
Фернандес травмировался в матче с «Арсеналом». Ломовицкий наступил ему на лицо
13 марта, 14:34
«Арсенал» проиграл «Локомотиву», не забив в седьмом матче РПЛ подряд. Последний гол был в ноябре
08 марта, 16:01
Все пары 1/4 финала Кубка России
03 марта, 18:09
«Уфа» разгромила «Урал» в Кубке России
03 марта, 14:00