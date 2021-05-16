Ротор
РПЛ
Поделиться:
Комментарии:
0
#Ротор #РПЛ

«Ротор» вылетел из РПЛ

3 часа назад

Это случилось после победы «Уфы» над тульским «Арсеналом» в матче 30-го тура.

Матч завершен
Уфа
Уфа
Иванов 7
Беляев 43
2:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Кангва 33

После возвращения в РПЛ «Ротор» продержался в ней один сезон. До этого выступал в Премьер-лиге в сезоне-2004.

«Ротор» вылетел в РПЛ вместе с «Тамбовом», который занял последнее место и прекратит существование.

«Уфа» и «Арсенал», которые заняли 13-е и 14-е место в турнирной таблице, остаются в РПЛ на следующий сезон без участия в стыковых матчах. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Моя главная эмоция от этого сезона РПЛ. Авторы «Гола» грустят из-за Чалова и сравнивают русский футбол с шоу Эрика Андре
📷 19 лучших фото сезона РПЛ, где есть Зарема, тюбетейки и сальто
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Ротор
#РПЛ