«Ротор» вылетел из РПЛ

После возвращения в РПЛ «Ротор» продержался в ней один сезон. До этого выступал в Премьер-лиге в сезоне-2004.

«Ротор» вылетел в РПЛ вместе с «Тамбовом», который занял последнее место и прекратит существование.

«Уфа» и «Арсенал», которые заняли 13-е и 14-е место в турнирной таблице, остаются в РПЛ на следующий сезон без участия в стыковых матчах.