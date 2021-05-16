Ротор
РПЛ
«Ротор» вылетел из РПЛ
3 часа назад
Это случилось после победы «Уфы» над тульским «Арсеналом» в матче 30-го тура.
После возвращения в РПЛ «Ротор» продержался в ней один сезон. До этого выступал в Премьер-лиге в сезоне-2004.
«Ротор» вылетел в РПЛ вместе с «Тамбовом», который занял последнее место и прекратит существование.
«Уфа» и «Арсенал», которые заняли 13-е и 14-е место в турнирной таблице, остаются в РПЛ на следующий сезон без участия в стыковых матчах.
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