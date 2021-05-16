Моя главная эмоция от этого сезона РПЛ. Авторы «Гола» находят параллели с американским юмором и грустят из-за Чалова

Дмитрий Проскурин. Сравнивает русский футбол и шоу Эрика Андре

Эрик Андре – гениальный псих, который сделал самое безумное late night show. Оно всегда начинается с разгрома декораций и варварских криков Андре. И продолжается трешем: на гостя нападает мужик с бензопилой, Андре бьет электрошокером рэперов и устраивает ремейк «Человеческой многоножки». Один эпизод длится 10 минут, но успевает утомить: тяжело постоянно давить сквозь смех фразу «Какого хрена тут творится?»

Иногда кажется, что русский футбол тоже устроен по понятным законам абсурдной комедии. Но свежий эпизод все равно веселит. О, Зарема! О, саранский «Тамбов»! О, что-то там опять Дзюба. О, а это импровизация или у вас в штате неординарный сценарист?

Наш футбол без страданий обходится без футбола. Даже дерби и прочие важные матчи теперь не редкая гордость за РПЛ, а флирт стариков. Времена Спаллетти, Бердыева и Василия Уткина у микрофона остались в архивах ютуба с качеством 360р. Что-то пытается в Казани Слуцкий как участник еще живой лиги нулевых-десятых, но погодите хвалить: в августе все идеи уже настроен рвать и обесценивать тбилисский «Локомотив».