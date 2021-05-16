Моя главная эмоция от этого сезона РПЛ. Авторы «Гола» находят параллели с американским юмором и грустят из-за Чалова
Дмитрий Проскурин. Сравнивает русский футбол и шоу Эрика Андре
Эрик Андре – гениальный псих, который сделал самое безумное late night show. Оно всегда начинается с разгрома декораций и варварских криков Андре. И продолжается трешем: на гостя нападает мужик с бензопилой, Андре бьет электрошокером рэперов и устраивает ремейк «Человеческой многоножки». Один эпизод длится 10 минут, но успевает утомить: тяжело постоянно давить сквозь смех фразу «Какого хрена тут творится?»
Иногда кажется, что русский футбол тоже устроен по понятным законам абсурдной комедии. Но свежий эпизод все равно веселит. О, Зарема! О, саранский «Тамбов»! О, что-то там опять Дзюба. О, а это импровизация или у вас в штате неординарный сценарист?
Наш футбол без страданий обходится без футбола. Даже дерби и прочие важные матчи теперь не редкая гордость за РПЛ, а флирт стариков. Времена Спаллетти, Бердыева и Василия Уткина у микрофона остались в архивах ютуба с качеством 360р. Что-то пытается в Казани Слуцкий как участник еще живой лиги нулевых-десятых, но погодите хвалить: в августе все идеи уже настроен рвать и обесценивать тбилисский «Локомотив».
Просто читайте твиттер-ленту людей, которые болеют руфутболом и не беспокойтесь: ничего важного вы не упустите. Скандалы, драки, удачный и стыдный SMM подарят эмоцию. Игроки, тренерские фишки и футбольные откровения для этого в России не нужны. Возможно, вернутся когда-то. Но сейчас пик счастья для РПЛ – попадание в инстаграм «433». Эти видосы смотрите, а те, что длятся 90 минут, не надо.
«Будто опять посмотрел «Довод» Нолана». Как иностранные подписчики инстаграма 433 реагируют на видео про русский футбол
Александр Плеханов. Грустит из-за проблем у Федора Чалова
17 декабря 2020 года. В этот день Федор Чалов забил три гола «Ростову» (3:1). В осенней части сезона Чалов только пять раз выходил со скамейки, намного чаще появлялся в старте. Голов было мало: за один матч с «Ростовом» он перебил все предыдущие мячи в сезоне. Для Чалова та игра выглядела лучшей в РПЛ за последние пару лет – и казалась анонсом его возрождения.
8 мая 2021 года. Чалов снова вышел в стартовом составе, забил, ЦСКА выиграл у «Краснодара» (3:1). Между этими датами сменился тренер, команда вылетела из борьбы за еврокубки. В девяти матчах РПЛ подряд Федор Чалов был игроком замены. За весенние матчи с «Локомотивом», «Зенитом» и «Спартаком» он суммарно сыграл 50 минут. ЦСКА не набрал очков в этих играх.
Главное – в этом сезоне ЦСКА окончательно проиграл самому себе. Все помнят переговоры с «Кристал Пэлас» и суммы, которые мелькали в инсайдах. Даже с разбитым платежом, даже если цифры были бы еще меньше – ЦСКА мог получить за Чалова около 20 миллионов евро. После сезона, когда он забил 15 голов и сделал семь ассистов. Всего два года назад.
Дальше – катастрофа.
- 2018/19. Чалов забивает кучу голов, фанаты критикуют Черчесова за его отсутствие в сборной, европейские клубы готовят предложения.
- 2019/20. Чалов проводит средний сезон (8+6), но хотя бы постоянно играет. Цена падает, а небольшой спад объясняется тяжелым пандемийным сезоном.
- 2020/21. Среднее игровое время Чалова в РПЛ снизилось до показателей его первого взрослого сезона – чуть больше 40 минут за матч. Статистика ожидаемо стала хуже (7+4).
Кто-нибудь вспомнил о Чалове, когда Черчесов называл расширенный состав сборной на Евро? Кто-нибудь еще помнит, что Чалов был лучшим бомбардиром РПЛ? Кто-нибудь понял, почему арендованный венесуэлец Рондон так легко заменил одного из главных талантов России?
Михаил Морозов. Удивляется крупным поражениям «Локомотива»
В хорошем смысле удивили «Спартак» (отличная тренерская работа) и «Сочи» (потенциал хорошего состава был раскрыт), но главное впечатление, наверное, «Локомотив». Приход Николича непросто было оценить по окончанию прошлого сезона, но первый полноценный – уже целиком его команда.
Изначально мне казалось, что из трех наших команд в ЛЧ наименее стыдно будет именно за «Локомотив» – так это и произошло. Команде не хватило класса, но действовала она четко, дисциплинированно и смело, что мне очень понравилось. Нам очень не хватает именно такого в еврокубках.
В РПЛ все оценили победную серию Николича – это большой плюс зимней подготовке. «Локомотив» предстал практически неуязвимым, и это далось даже не в оптимальном составе. Но по сезону обнаружилась и черта, которую меньше всего ожидалось увидеть при настолько дисциплинированной команде. Три матча, в которых «Локо» пропускал не меньше пяти и проиграл стыдно и разгромно – это большая странность.
«Локомотив» пропустил от «Зенита» больше голов, чем за все матчи в 2021 году
В принципиальных матчах у Николича получалось не всегда – полностью превзойден только ЦСКА, но неплохие игры были почти с каждым из них – «Спартак» и «Краснодар» тоже были обыграны, с «Зенитом» нормальная игра в первом круге. Но 1:5, 0:5, 1:6 в течение одного сезона от прагматичной и выстроенной команды – аномалия. Этот парадокс осознать сложно.
Валера Полевиков. Объясняет прорыв Кристиана Нобоа
«Сочи» – главный прорыв сезона РПЛ. Нобоа – главный всплеск: забил 12 голов и отдал 7 голевых. Да, он забил 12 за сезон – очень круто, но не надо переоценивать: шесть из них с пенальти (всегда заранее решает, куда ударит).Еще три гола – его волшебная правая, которой он закидывал из-за штрафной. Ею же оформляет ассисты: два со стандарта и три проникающих паса из центра.
В этом и есть две главные тайны Нобоа: его радиоуправляемые передачи и видение поле. Бердыев говорил: «Точно знаю, что такого игрока в России больше нет. И в Европе надо поискать по интеллекту».
Проблема Нобоа (и его возраста) в том, что он уже не может выполнять большой объем без мяча, много и дисциплинировано бегать. В «Зените» это было необходимо, поэтому Оздоев, который не такой умный и техничный, зато бегающий, вытеснил Нобоа.
В «Сочи» же игра строится вокруг его сильных качеств. Евгений Шевелев, работавший аналитиком «Сочи», говорил: «Рамки Нобоа определяются тем, что он умеет делать. Никто от него не требует, чего у него не получается».
В этом главный секрет Нобоа в «Сочи» – Федотов полностью ему доверяет и на него ставит. Почему – потому что Нобоа с мячом умеет контролировать матчи, определять темп и стиль команды.
«Повышенную результативность можно объяснить также работой главного тренера Федотова, – рассказывает тренер-аналитик Мананников. – Он подстраивает команду под лучшие качества Нобоа. Из-за возраста у него есть минусы, но Федотову удается их скрывать. При переходе из атаки в оборону он остается выше, хоть и играет опорного полузащитника. За него могут доработать партнеры».
Еще одна тайна Нобоа: ему в кайфово живется в Сочи. Вот что рассказывает он сам: «Жил в России в четырех совершенно разных городах. И этот лучший. Мне неважно, красивый город или нет. Мне, как эквадорцу, самое главное погода. Она здесь супер, другого такого города просто нет. Можно пойти на море, можно в парк, а можно наверх, в горы. Тут есть все».
Николай Живоглядов. Восхищается Сергеем Рыжиковым
«Тамбов» весь сезон изображал жизнь и плавно задохнулся. РПЛ давала деньги наперед, а клубы скидывались игроками, пока состав разбегался из-за долгов. Своего стадиона не появилось, финансирования – тоже. Грусть разбавляла блондинистая голова Сергея Рыжикова, который терпел до момента, пока не увидел уведомление по зарплате за пять месяцев: «22 тысячи рублей».
Осенью я делал интервью с Рыжиковым и спрашивал, зачем он ввязался в это в 40 лет. Ответ – хочется блевать от футбола и снова сыграть в Лиге чемпионов. Я улыбался, но он несколько раз твердо кивал: «Да-да». С того момента Рыжиков – любимое лицо из матчей, которые никто не смотрит.
Последний раз Рыжиков выходил за «Тамбов» в марте, но до сих пор в шестерке лучших вратарей по сейвам. Он влез туда, где из перспектив – просто не вылететь. Знал, что каждый матч будет выходить под убой и много пропускать, но тащил. И до последнего держался в команде, пока не хлопнул: «Устал от лжи».
Теперь Рыжиков стажируется у Слуцкого в «Рубине» и главный в «Красаве». Он что-то теплое, домашнее, простое. То, что бодрит там, откуда рвется негатив.