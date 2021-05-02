Локомотив
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«Локомотив» пропустил от «Зенита» больше голов, чем за все матчи в 2021 году
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«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 6:1. В этой игре «Зенит» взял чемпионский титул в РПЛ. Это произошло в третьем сезоне подряд.
«Локомотив» до этой игры имел победную серию из 11 матчей подряд во всех турнирах. В 2021 году он пропустил во всех турнирах только пять голов перед матчем с «Зенитом».
От кого пропускал «Локомотив»:
⚽️ ⚽️ «Тамбов», РПЛ
⚽️ «Ростов», РПЛ
⚽️ «Сочи», Кубок
⚽️ «Сочи», РПЛ
«Локомотив» занимает второе место в РПЛ, но у идущего третьим «Спартака» еще остается матч в запасе. Еще «Локомотив» сыграет в финале Кубка России.
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