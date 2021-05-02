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«Локомотив» пропустил от «Зенита» больше голов, чем за все матчи в 2021 году

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«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 6:1. В этой игре «Зенит» взял чемпионский титул в РПЛ. Это произошло в третьем сезоне подряд.

«Локомотив» до этой игры имел победную серию из 11 матчей подряд во всех турнирах. В 2021 году он пропустил во всех турнирах только пять голов перед матчем с «Зенитом».

От кого пропускал «Локомотив»:

⚽️ ⚽️ «Тамбов», РПЛ

⚽️ «Ростов», РПЛ

⚽️ «Сочи», Кубок

⚽️ «Сочи», РПЛ

«Локомотив» занимает второе место в РПЛ, но у идущего третьим «Спартака» еще остается матч в запасе. Еще «Локомотив» сыграет в финале Кубка России.

«Зенит» стал чемпионом России. В третий раз подряд

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 19'
Азмун 39'
Азмун 45'
Азмун 46'
Дзюба 51'
Малком 67'
6:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 56'
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