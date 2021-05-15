Гайд по «Нижнему Новгороду» – новичку РПЛ: клубу шесть лет, мог объединиться с «Тамбовом», убрал тренера в конце сезона

В ФНЛ «Оренбург» вышел в РПЛ, но не прошел лицензирование. РФС по регламенту допустил в РПЛ занявший третье место «Нижний Новгород». Клуб впервые сыграет в главной лиге российского футбола.

Помню нижегородские «Локомотив», «Торпедо» и «Волгу». А «Нижний Новгород» имеет к ним отношение?

• «Локомотив» в высшей лиге даже входил в шестерку и добирался до полуфинала Кубка Интертото. Но был расформирован в 2006-м и возрожден спустя 12 лет. Сейчас играет в чемпионате области.

• «Торпедо-Виктория» существовала более 70 лет, играла в первом дивизионе, но в 2003-м была расформирована.

• «Волга» появилась в конце 1990-х, провела три сезона и была расформирована в 2016-м.

• Был еще ФК «Нижний Новгород». Просуществовал пять лет и даже выходил в стыки с клубом РПЛ (как раз на «Волгу»). И в 2012-м объединился с «Волгой». А фанаты возродили клуб отдельно.

«Нижний Новгород», только что вышедший в РПЛ, – появился в 2015-м под именем «Волга-Олимпиец». Заявился в ПФЛ, а название сменил после расформирования «Волги». Это самостоятельный клуб с собственной и пока еще совсем маленькой историей.

Мне кажется, или этот клуб уже играл в стыках?

Да, в сезоне-2018/19 «Нижний Новгород» финишировал четвертым в ФНЛ и вышел на «Крылья Советов». 1:3 дома, 1:0 в гостях – «Нижний» остался в ФНЛ.

Забивал он в этих матчах только с пенальти, а реализовывал их игрок, который, скорее всего, поедет на Евро-2020 – Даниил Фомин.