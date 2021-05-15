Гайд по «Нижнему Новгороду» – новичку РПЛ: клубу шесть лет, мог объединиться с «Тамбовом», убрал тренера в конце сезона
В ФНЛ «Оренбург» вышел в РПЛ, но не прошел лицензирование. РФС по регламенту допустил в РПЛ занявший третье место «Нижний Новгород». Клуб впервые сыграет в главной лиге российского футбола.
Помню нижегородские «Локомотив», «Торпедо» и «Волгу». А «Нижний Новгород» имеет к ним отношение?
• «Локомотив» в высшей лиге даже входил в шестерку и добирался до полуфинала Кубка Интертото. Но был расформирован в 2006-м и возрожден спустя 12 лет. Сейчас играет в чемпионате области.
• «Торпедо-Виктория» существовала более 70 лет, играла в первом дивизионе, но в 2003-м была расформирована.
• «Волга» появилась в конце 1990-х, провела три сезона и была расформирована в 2016-м.
• Был еще ФК «Нижний Новгород». Просуществовал пять лет и даже выходил в стыки с клубом РПЛ (как раз на «Волгу»). И в 2012-м объединился с «Волгой». А фанаты возродили клуб отдельно.
«Нижний Новгород», только что вышедший в РПЛ, – появился в 2015-м под именем «Волга-Олимпиец». Заявился в ПФЛ, а название сменил после расформирования «Волги». Это самостоятельный клуб с собственной и пока еще совсем маленькой историей.
Мне кажется, или этот клуб уже играл в стыках?
Да, в сезоне-2018/19 «Нижний Новгород» финишировал четвертым в ФНЛ и вышел на «Крылья Советов». 1:3 дома, 1:0 в гостях – «Нижний» остался в ФНЛ.
Забивал он в этих матчах только с пенальти, а реализовывал их игрок, который, скорее всего, поедет на Евро-2020 – Даниил Фомин.
Меньше пропустили только «Крылья», но и забивает «Нижний» мало. Скучная команда?
Считается, что тренировавший почти весь сезон «Нижний Новгород» Роберт Евдокимов делает упор на защитную игру. С защитой и правда все хорошо. 28 пропущенных гола за 42 матча – приличный результат. Забито 67 – это третий результат в лиге, но совсем рядом «Торпедо» и «Нефтехимик».
Сезон без срывов – примерно такая характеристика. Лишь одно крупное поражение (да и то из-за больших потерь вследствие коронавируса), все остальные – в один мяч. Зато было семь крупных побед. Да и самой низовой командой ФНЛ «Нижний Новгород» уж точно не стал. Соотношение матчей с меньше/больше тремя голами примерно одинаковое.
Календарный год «Нижний Новгород» заканчивал первым в ФНЛ, у клуба была 18-матчевая серия без поражений. Возобновление сезона – очко в трех матчах. И дальше борьбу за прямой выход в РПЛ «Нижний Новгород» проиграл. Но «Оренбургу» было отказано в лицензировании.
Что это были за слухи об объединении с «Тамбовом»?
Информацию год назад озвучил «Спорт-Экспресс»: если «Тамбов» останется в РПЛ по итогам сезона-2019/20, то будет играть в Нижнем Новгороде и может объединиться с местным клубом.
Еще более непонятную версию высказал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков: «Обсуждаем разные варианты. В том числе и возможность того, чтобы «Нижний Новгород» переедет в Тамбов, а мы переедем в Нижний Новгород».
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сразу остудил: «Обмен местами невозможен».
Позже местные власти дали понять, что клуб нужен в родном городе. «Нижегородский футбол имеет славную историю и будет достойно выглядеть на уровне Премьер-лиги, учитывая наличие великолепной арены и возможностей», – заявил министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.
Команда обновилась к сезону-2020/21 и стала претендентом на выход в РПЛ.
Что был за странный эпизод с судьей Кукуяном?
В марте «Нижний Новгород» играл с «Торпедо» и получил право на пенальти уже на десятой секунде после падения Мухаммада Султонова, хотя нарушение состоялось на заметном расстоянии от штрафной:
Матч обслуживал Павел Кукуян, ВАРа в ФНЛ нет. «Нижний» выиграл 4:1, а «Торпедо» подало жалобу на судейство. Кукуян же через месяц работал на дерби «Спартак» – ЦСКА.
Команда боролась за место в РПЛ. Вдруг ушел тренер. Как это? Кто теперь будет?
Роберт Евдокимов покинул команду в начале мая. К этому моменту «Нижний Новгород» уже давно обеспечил себе место в стыках. Но он проиграл ключевой матч за вторую строчку «Оренбургу».
«Трудовые отношения были завершены по соглашению сторон. Яркие серии без поражений, верхние строчки в турнирной таблице и сильная команда – результат, в который большой вклад внес главный тренер», – отреагировал клуб. И.о. пока Антон Хазов.
Ситуация – не новая для ФНЛ. Два года назад в апреле 2019-го летевший в РПЛ «Тамбов» сменил Марата Искакова на Александра Григоряна. Кто сейчас возглавит «Нижний Новгород» – интересный вопрос. Был слух о приходе Дмитрия Аленичева.
А есть кто-то известный в составе команды?
- Кирилл Маляров – числился в «Динамо», играл в молодежной сборной России.
- Иван Темников – выигрывал с «Рубином» Кубок России, играл за «Динамо».
- Кирилл Гоцук – доходил до финала Кубка с «Авангардом».
- Михаил Гащенков – экс-игрок «Амкара» и «Ахмата».
- Павел Комолов – играл в РПЛ за «Амкар» и «Енисей».
- Александр Сапета – отлично всем знаком по игре за «Динамо».
- Александр Ставпец – застал еще тренера Блохина в «Москве». Немало поиграл в РПЛ.
- Момо Янсане – гвинеец, забивавший в чемпионате Белоруссии.
- Артем Галаджан и Тимур Сулейманов – нападающие из системы «Локомотива».
- Никита Каккоев – воспитанник «Зенита».
- Артем Попов – числился в ЦСКА, «Локомотиве» и «Зените», но нигде не заиграл.
У них – один из самых популярных стадионов страны?
По событиям за последние три года – уж точно.
- Шесть матчей ЧМ-2018 (включая разгром Хорватией Аргентины).
- Важный матч молодежек России и Сербии.
- Матч квалификации к Евро-2020 Россия – Кипр.
- Матч за Суперкубок России «Локомотив» – ЦСКА.
- Финал Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».
РФС аккуратно распределяет матчи сборных и за трофей по разным городам России с новыми стадионами, но Нижний Новгород – даже более популярное место. И теперь тут будут матчи РПЛ.
С каким грандиозным праздником совпал выход «Нижнего Новгорода»?
В 2021 году Нижний Новгород отмечает 800-летие. Это третий по возрасту город-миллионник в России после Казани и Москвы. Красивое совпадение с историческим выходом команды в РПЛ.