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РПЛ
Рубин VS Ротор
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Рубин - Ротор: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Рубин
Казань
-:-
Рубин - Ротор: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Ротор
Волгоград
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
16 мая 2021, 14:00 МСК
16.05.2021, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
5
Уремович
Филип Уремович
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
20
Шатов
Олег Шатов
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
14
Костюков
Михаил Костюков
25
Макаров
Денис Макаров
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
66
Янович
Никита Янович
-
1
Медведев
Никита Медведев
-
4
Бегич
Силвие Бегич
-
8
Йевтич
Дарко Йевтич
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Ротор
мин
93
Чондрич
Йосип Чондрич
70
Шомко
Дмитрий Шомко
4
Кожемякин
Олег Кожемякин
27
Гогуа
Седрик Гогуа
13
Макаров
Сергей Макаров
14
Маевский
Иван Маевский
20
Жигулев
Илья Жигулев
77
Давиташвили
Зурико Давиташвили
72
Муллин
Камиль Муллин
23
Понсе
Андрес Понсе
96
Жуниор
Фламарион Жуниор
Запасные
22
Обухов
Игорь Обухов
-
34
Репин
Никита Репин
-
28
Байрыев
Азат Байрыев
-
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
25
Степанов
Данил Степанов
-
8
Алейник
Олег Алейник
-
17
Песегов
Евгений Песегов
-
11
Серченков
Сергей Серченков
-
99
Медведь
Владимир Медведь
-
7
Кипиани
Николай Кипиани
-
Прошлые матчи
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
Ротор
1 : 3
Рубин
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
19:00
Ротор
1
Рубин
3
17.07.2004
17 июля 2004
сб
23:00
Рубин
1 : 1
Ротор
17.07.2004
17 июля 2004
сб
23:00
Рубин
1
Ротор
1
02.07.2004
02 июля 2004
пт
23:00
Ротор
0 : 1
Рубин
02.07.2004
02 июля 2004
пт
23:00
Ротор
0
Рубин
1
15.08.2003
15 авг. 2003
пт
23:00
Рубин
1 : 0
Ротор
15.08.2003
15 авг. 2003
пт
23:00
Рубин
1
Ротор
0
23.05.2003
23 мая 2003
пт
23:00
Ротор
3 : 1
Рубин
23.05.2003
23 мая 2003
пт
23:00
Ротор
3
Рубин
1
Новости
ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
1
#РПЛ
17 марта, 20:50
1
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
Вау, какую красоту забивает Макаров из «Рубина» в этом году 🎯
#Денис Макаров
14 марта, 16:25
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
#РПЛ
08 марта, 19:21
#
Новости матча
Юрий Батуренко – новый тренер «Ротора». За 20 лет карьеры он никогда не был главным
20 марта, 22:11
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
Отставка тренера «Ротора» стала пятой в нынешнем сезоне РПЛ. Это наименьшее число в последних шести розыгрышах
19 марта, 17:12
«Ротор» отправил в отставку главного тренера. Клуб выиграл четыре из 23 матчей в РПЛ и идет в зоне стыков
19 марта, 10:46
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
«Рубин» после зимней паузы трижды победил в РПЛ. Его беспроигрышная серия в Премьер-лиге достигла пяти встреч
14 марта, 16:04
«Урал» победил в РПЛ впервые с ноября. И оторвался от «Ротора» на пять очков
13 марта, 13:56
Комиссия РФС назвала ошибкой удаление игрока «Рубина» в матче со «Спартаком». Но дисквалификацию ему не отменили
08 марта, 16:58