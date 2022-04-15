«Спартак» – «Рубин». Обзор, прогноз и ставки на матч: 16 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Рубин»

«Матч ТВ» и «Матч Премьер» покажут эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 18:30 по Москве.

Игру можно смотреть на сайте «Матч ТВ».

Также в прямом эфире за матчем можно следить через Winline.

Это будет 40-й матч между «Спартаком» и «Рубином» в истории РПЛ. В предыдущих 39-ти «Спартак» выиграл 17, а проиграл 12. Два прошлых матча «Спартак» проиграл «Рубину» всухую – 0:1 и 0:2.

В последних четырех матчах РПЛ «Спартак» победил лишь однажды – на прошлых выходных разгромил 3:0 «Арсенал». У «Рубина» за этот период статистика еще хуже – четыре поражения с общим счетом 4:12. Вообще, у «Рубина» восемь поражений в девяти последних матчах.

«Рубин» находится на границе зоны стыков – 12-е место с преимуществом в одно очко. «Спартак» – девятый, опережает казанцев на пять очков.

Павел Маслов и Илья Кутепов не помогут «Спартаку», под вопросом выход на поле Квинси Промеса, Зелимхана Бакаева, Наиля Умярова и Александра Селихова. У «Рубина» отсутствует Михаил Костюков.