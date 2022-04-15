«Спартак» – «Рубин». Обзор, прогноз и ставки на матч: 16 апреля
В 25-м туре РПЛ «Спартак» примет «Рубин».
- Матч состоится в субботу, 16 апреля.
- Он начнется в 19:00 по московскому времени.
- Фаворит матча – «Спартак», на его победу Winline предлагает поставить за 1,41. Если выиграет «Рубин» – сыграет коэффициент 7,8. Букмекеры ждут голы в матче – на ТБ2,5 можно поставить за 1,75.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Рубин»
- «Матч ТВ» и «Матч Премьер» покажут эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 18:30 по Москве.
- Игру можно смотреть на сайте «Матч ТВ».
- Также в прямом эфире за матчем можно следить через Winline.
Это будет 40-й матч между «Спартаком» и «Рубином» в истории РПЛ. В предыдущих 39-ти «Спартак» выиграл 17, а проиграл 12. Два прошлых матча «Спартак» проиграл «Рубину» всухую – 0:1 и 0:2.
В последних четырех матчах РПЛ «Спартак» победил лишь однажды – на прошлых выходных разгромил 3:0 «Арсенал». У «Рубина» за этот период статистика еще хуже – четыре поражения с общим счетом 4:12. Вообще, у «Рубина» восемь поражений в девяти последних матчах.
«Рубин» находится на границе зоны стыков – 12-е место с преимуществом в одно очко. «Спартак» – девятый, опережает казанцев на пять очков.
Павел Маслов и Илья Кутепов не помогут «Спартаку», под вопросом выход на поле Квинси Промеса, Зелимхана Бакаева, Наиля Умярова и Александра Селихова. У «Рубина» отсутствует Михаил Костюков.