Игрок после гола поймал брошенный стакан пива и выпил его

«Рубин» купил Дрейера у «Мидтьюлланда» за семь миллионов евро в конце лета 2021 года. Сразу после приезда Дрейер забил три гола «Уралу», позже помог не проиграть «Локомотиву», а в конце года вообще забивал в трех матчах подряд.

Весной Дрейер воспользовался разрешением ФИФА и покинул «Рубин» до конца сезона. В «Мидтьюлланде» он два матча обходился без голов, а потом забил в трех подряд. Даже в четырех, если учесть и Кубок. В Лиге «Мидтьюлланд» отстает от лидирующего «Копенгагена» на три очка – Дрейер вместе с командой участвует в чемпионской гонке.

С «Рубином» Дрейер связан контрактом до лета 2026 года.