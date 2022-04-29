Игрок после гола поймал брошенный стакан пива и выпил его
В матче Кубка Дании «Мидтьюлланд» обыграл «Вайле», единственный гол забил принадлежащий «Рубину» форвард Андерс Дрейер.
Он точно пробил из-за пределов штрафной в дальний угол, но больше запомнилось празднование. Игроков «Мидтьюлланда» постоянно обстреливали стаканами с трибуны, было это и после забитого гола.
Дрейер поймал один из стаканов, выпил и убежал.
Финт с выпитым пивом, которое прилетело с трибуны, тоже не новый. Например, это сделал полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем прошлой осенью. Позже он признался, что попробовал пиво впервые.
«Рубин» купил Дрейера у «Мидтьюлланда» за семь миллионов евро в конце лета 2021 года. Сразу после приезда Дрейер забил три гола «Уралу», позже помог не проиграть «Локомотиву», а в конце года вообще забивал в трех матчах подряд.
Весной Дрейер воспользовался разрешением ФИФА и покинул «Рубин» до конца сезона. В «Мидтьюлланде» он два матча обходился без голов, а потом забил в трех подряд. Даже в четырех, если учесть и Кубок. В Лиге «Мидтьюлланд» отстает от лидирующего «Копенгагена» на три очка – Дрейер вместе с командой участвует в чемпионской гонке.
С «Рубином» Дрейер связан контрактом до лета 2026 года.