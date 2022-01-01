Кубок Дании

Дата основания
1954 г.
Наиболее титулованный клуб
Орхус (9 титулов)
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Материалы
Материалы
Игрок после гола поймал брошенный стакан пива и выпил его
#Андрес Дрейер
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